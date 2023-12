O Shopping Cidade, no Centro de Belo Horizonte, agora terá duas vagas de estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço é ilustrado pela artista Raquel Bolinho, criadora dos cupcakes coloridos e alegres que enfeitam a capital mineira, São Paulo e Itabira, na Região Central de BH. Os clientes poderão aproveitar o espaço a partir deste domingo (3/12).

As vagas ficam em frente à primeira cancela do estacionamento G6, com capacidade para até dois veículos e acesso facilitado à área dos elevadores que levam os clientes para os andares comerciais.

A artista responsável por embelezar o local ficou especialmente feliz pelo convite porque recebe muito carinho do público com o TEA.”Fico muito feliz que esse espaço terá a minha arte os recebendo sempre que forem ao shopping”, ela diz.

As cores foram o foco principal de Raquel: “A primeira coisa que pensei quando vi o espaço foi colocar em evidência as cores que simbolizam a causa. Por isso, irei explorar bastante o azul, o amarelo e o vermelho, para que, de longe, essas pessoas consigam visualizar e entender o significado daquele cantinho”, explica.

Para a ocasião da inauguração das vagas, no domingo, o Shopping Cidade vai oferecer uma edição de Natal do programa Cine Cidade Azul, às 10h, no Cineart. Uma sala do cinema será adaptada para pessoas autistas, com ajustes de iluminação e som pensado no público. O filme exibido será “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso”.

O evento terá convidados especiais. Raquel Bolinho estará presente, além da influenciadora e empresária Márcia Machado, com participantes do seu grupo Amor de Mãe.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata