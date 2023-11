Por meio de sua fundação, BeyGOOD, Beyoncé abriu nessa terça-feira (28/11) as inscrições para o projeto ‘Black Parade Route’ que ajudará pequenos empreendedores negros e indígenas do Brasil. Os inscritos concorrerão a bolsas de apoio financeiro no valor de R$ 25 mil.

O proprietário ou CEO de empresa deverá completar um questionário, onde responderá perguntas sobre sua empresa, identificação e necessidade financeira.

Será necessário comprovar as dificuldades financeiras, e o negócio deve estar localizado no estado de São Paulo.

O projeto teve início 2020, com o intuito de celebrar e apoiar pequenas empresas que enfrentaram dificuldades econômicas, como resultado da pandemia de COVID-19. Esses esforços ajudaram mais de 900 pequenas empresas em todo o mundo.

A página oficial do BeyGOOD afirmou ainda que o projeto também irá abranger Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ) e que em breve mais informações serão divulgadas.

As inscrições podem ser feitas neste link até o dia 6 de dezembro de 2023.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata