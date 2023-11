A Escola Municipal Doutor Adhemar Rezende de Andrade fica localizada no Bairro São Pedro

Uma criança de oito anos foi vítima de racismo na Escola Municipal Doutor Adhemar Rezende de Andrade, no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora.

O caso aconteceu na terça-feira (14), véspera do feriado de Proclamação da República. A professora do 3º ano do Ensino Fundamental teria dito ao menino que o cabelo black era ‘feio’ e que ele deveria prendê-lo, e durante o recreio, a mesma teria o amarrado à força, sem o consentimento da criança.

Após o feriado, os pais da criança foram até a escola para conversar sobre o assunto. No entanto, a vice-diretora remarcou a reunião com a presença da professora para a sexta-feira (17). Ao retornarem à escola, não tiveram acesso à professora. Os pais registraram boletim de ocorrência e também acionaram o Conselho Tutelar.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Secretaria da Educação de Juiz de Fora afirmou que assim que tomaram conhecimento do ocorrido, foi iniciada a apuração do incidente:

“A Secretaria de Educação repudia veementemente qualquer prática de racismo e adota como política pedagógica um trabalho contínuo de conteúdo antirracista, intensificado e fortalecido pela constituição em 2023 do NUPRER ( Núcleo Permanente de Relações Étnico Raciais). Concluída a apuração da situação denunciada, serão tomadas as providências cabíveis”.

Segundo pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC), contratada pelo Projeto SETA e pelo Instituto de Referência Negra Peregum, o ambiente escolar é onde mais se sofre violência racial no Brasil. Entre as 2 mil pessoas que foram ouvidas, 38% relataram ter sofrido racismo na escola/faculdade/universidade.