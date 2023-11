A influência africana no Brasil vai além da culinária ou costumes, ela também se manifesta em nossa língua. Algumas das palavras que usamos em nosso cotidiano não vieram dos colonizadores portugueses, mas sim dos africanos de diferentes partes do continente, que foram retirados à força de suas terras natais para serem escravizados durante o regime escravocrata.

O contato entre as línguas fez com que palavras de origem africana fossem emprestadas e adaptadas pelo português brasileiro.

“Essa bagagem linguística ajudou a construir a identidade brasileira, influenciando na criação e no uso de palavras relacionadas à culinária, religião, música, dança, flora e fauna diariamente. Além disso, essa miscigenação entre os continentes enriqueceu ainda mais a diversidade do Brasil, que é um país com uma língua única e vibrante”, Sylvia Johnson, Diretora de Metodologia da Preply, plataforma de idiomas on-line.

Veja abaixo 10 palavras de origem africana que usamos em nosso cotidiano:

Caçamba

A palavra ‘Kisambu’, conhecida no Brasil como caçamba, tem origem na língua Quimbundo, que é originária da região Banta e dos atuais países Angola e República Democrática do Congo, na África Central, e quer dizer “cesta” ou “cesto grande”. No entanto, o significado é um pouco diferente hoje no país.

Dengo

O termo tem origem banta e da língua Quicongo e, em sua definição, refere-se a um pedido de aconchego, um ato de afeto com aquele que gosta, assim como é utilizado no português.

Banguela

Benguela é uma província de Angola que abriga uma variedade de grupos étnicos e tribos, devido à diversidade cultural do país. No local, existia uma comunidade que tinha o costume de raspar ou arrancar os dentes superiores e, a partir disso, surgiu possivelmente esse termo.

Caçula

‘Kazuli’ é a palavra que deu origem ao termo utilizado no Brasil, com etimologia do Quimbundo, e o seu significado é o ‘último da família’ ou ‘membro mais novo’.

Fubá



O termo herdado dos povos africanos é de origem da língua banta Quimbundo e, no português, ela é traduzida como ‘farinha’, seja ela de milho ou arroz moído. Atualmente, vários pratos são feitos com a iguaria.

Quitute

Com influência angolana, essa palavra vem da língua Quimbundo e originalmente é escrita e falada como “Kitutu”. O significado pode variar, um deles é uma pequena porção de comida antes da refeição e o outro é relacionado à indigestão.

Moleque

Esse termo usado no Brasil é originário do dialeto Quimbundo e da palavra ‘Mu'leke’, que significa ‘filho pequeno’ ou ‘garoto’ e é um modo de se chamar os filhos ou alguém de infantil.

Muvuca

‘Mvúka’ é uma palavra de origem banta e da língua Quicongo que significa aglomeração de pessoas que fazem muito barulho.

Cochilar

Na sua raiz africana, a palavra é ‘Koxila’, que pode ser traduzida como dormir de maneira leve e tranquila por pouco tempo. Entre as suas origens, estão possivelmente as línguas Quicongo ou Quimbundo.

Ranzinza

O termo é utilizado para se referir a uma pessoa mal-humorada que resmunga muito, porém, em sua origem do Quicongo, a palavra “Nzizi” significa "mosca caseira". Pode-se fazer a relação com algo irritadiço, que incomoda, assim como um indivíduo ranzinza.