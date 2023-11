Instituto Mano Down promove ações de conscientização sobre a síndrome de Down na Praça da Liberdade

Nesta terça-feira (28/11), o Instituto Mano Down participa da campanha mundial “Dia de Doar” para ampliar a capacidade de atendimento e zerar a fila de espera de atendimentos de intervenção precoce para bebês e crianças com síndrome de Down. Com campanha na internet e uma blitz de conscientização na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, a ONG pretende alcançar a meta de arrecadar R$100 mil.

As ações contarão com o apoio de artistas e influenciadores digitais, como o músico Dudu Nobre; a influenciadora digital e Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira; a influenciadora Ânge; e o mini influenciador com T21 (síndrome de Down), Marcello, que viralizou na internet com o vídeo “menininho mais amado do Brasil”. A blitz na Praça da Liberdade, realizada pelos próprios educandos e algumas das 900 famílias de pessoas com deficiência (PcD) atendidas pela ONG, tem dois horários de ação: de 10h às 11h e de 15h às 16h.

Para Leonardo Gontijo, idealizador e presidente do Instituto Mano Down, a contribuição da população é importante não apenas para o bem-estar de bebês e crianças com síndrome de Down, mas também para promover a cultura de doação, mobilizando pessoas e empresas para incentivar a solidariedade e a generosidade.

“Doar é um ato de amor. E a nossa meta é zerar a fila de espera de atendimentos para bebês e crianças. A intervenção precoce de saúde, com diversos tipos de terapias, é muito importante para o desenvolvimento motor, cognitivo, de comunicação e autonomia. E é fundamental que seja oferecida de forma precoce, em virtude da janela de desenvolvimento que vai de zero a três anos e na primeira infância. Por isso contamos com todos nessa campanha”, diz ele.

Para facilitar o processo para os doadores, o Instituto Mano Down está oferecendo várias possibilidades para viabilizar as doações:

• Página de doação: https://doe.manodown.com.br/diadedoar2023

• Doação via pix através de whatsapp (assistente virtual): https://bit.ly/doacao_pix

• Doação direta via pix: CNPJ: 23.684.121/0001-03

• Para mais informações: www.manodown.com.br / Instagram @institutomanodown

• Telefone: (31) 3371-3739 (geral) / (31) 98825-6857 (Mobilização de Recursos)

O Dia de Doar

O movimento mundial, chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação), foi iniciado nos

Estados Unidos, em 2012, e é realizado sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a campanha aconteceu pela primeira vez em 2013, e agora o movimento é liderado pela ABCR (Associação Brasileira de Captação de Recursos), fazendo parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e, em 2023, ainda conta com a parceria do Instituto Mol.

Na última edição, mais de 28 milhões de pessoas participaram das ações, que aconteceram em 72 cidades de todas as regiões do país e arrecadaram mais de 4,5 milhões de reais em doações.

De acordo com Leonardo Gontijo, o Instituto sempre aderiu à campanha, por entender a importância do movimento para estimular a cultura de doação e movimentar a sociedade para contribuir de forma ativa com a organizações sociais.

“A nossa expectativa com essa campanha mundial é muito positiva. Estamos mobilizando empresas, famílias, embaixadores, influenciadores e pessoas envolvidas com a nossa causa para que participem e nos apoiem”, explica.

O Instituto Mano Down

Eleita pela segunda vez entre as 100 melhores ONGs do Brasil (2021 e 2023), o Instituto Mano Down é uma organização social sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais e seus familiares em Belo Horizonte.

Idealizado por Leonardo Gontijo, o Instituto nasceu em 2011 do desejo de dar “vez e voz” para as pessoas com síndrome de Down (T21) e de criar oportunidades para que elas pudessem ser reconhecidas por suas capacidades.

A história surgiu do amor de Leonardo por seu irmão caçula, o Eduardo – também conhecido como Dudu do Cavaco –, que tem síndrome de Down.

O projeto cresceu, ampliou as frentes de atuação e sua capacidade de atendimento. Hoje, são 900 famílias de pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Instituto e milhares de pessoas impactadas, direta ou indiretamente, pelas ações do Mano Down.

O trabalho do Instituto contempla todas as fases de vida da pessoa com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais – bebês, crianças, jovens, adultos e idosos.

As ações incluem: acolhimento das famílias, intervenção precoce de saúde (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, hidroterapia, musicoterapia e multissensorial), educação inclusiva (reforço escolar no contraturno, acompanhamento pedagógico e suporte para famílias e escolas), oficinas e vivências culturais e esportivas, mobilização para autonomia, inclusão no mercado de trabalho, estímulo ao empreendedorismo e envelhecimento saudável.

O Instituto conta com o primeiro ecossistema da inclusão e inovação social, formado por equipamentos (espaços sociais) que se integram e têm como proposta promover vivências, aprendizados, interações, inovações e a inclusão de pessoas com e sem deficiência.