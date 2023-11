Comemorado nesta terça-feira (28/11), o Dia de Doar tem como objetivo mobilizar a população para uma cultura de doação contínua e solidária. A data é comemorada internacionalmente e, no Brasil, diversas instituições do terceiro setor sem fins lucrativos aderem à ideia para arrecadar recursos doados por pessoas físicas, empresas e organizações.

Leia: Em entrevista reveladora, Ana Hickmann detalha agressões do marido



O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial e ocorreu pela primeira vez nos Estados Unidos em 2012. A iniciativa surgiu como uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday, datas marcadas por promoções em lojas e serviços e que estimulam o consumo de bens materiais. A data passou a ser comemorada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças. No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e o país entrou oficialmente no movimento global no ano seguinte.

Neste ano, a 11ª edição da campanha é realizada e, de acordo com a Rede Cidadã, entidade de assistência social e que promove a campanha do Dia de Doar, afirma que a expectativa é que milhões de pessoas sejam estimuladas a realizar doações. Segundo a instituição, em 2022, mais de 28 milhões de pessoas participaram, em 72 cidades de todas as regiões do país, o que resultou em uma arrecadação de mais de R$ 4,5 milhões.

Em 2023, as instituições acreditam que o número de municípios participantes deve ser maior, e diversas empresas do país realizarão ações de mobilização das equipes e clientes para doação



Comemoração no Cristo Redentor

Para trazer visibilidade para projetos sociais e celebrar o poder da generosidade, o Instituto Phi, organização não-governamental de filantropia, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, vai iluminar o monumento mais conhecido do país localizado no Rio de Janeiro.

A iniciativa que acontece pela segunda vez consecutiva esse ano vai iluminar o Cristo Redentor com a cor laranja, escolhida pela representação da positividade, altruísmo e empatia. De acordo com Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi, afirma que a iluminação do movimento convida os brasileiros a se engajarem na construção de um país melhor.

“Iluminar os monumentos é uma forma de chamar a atenção para a data e despertar nas pessoas a reflexão sobre a importância da doação. As organizações não-governamentais trabalham continuamente para enfrentar as desigualdades sistêmicas e promover o desenvolvimento das comunidades onde atuam. Convidamos a todos a apoiá-las. Toda doação importa”, afirma. Outros monumentos que quiserem aderir à campanha podem procurar o Instituto ou iluminá-los por conta própria.

A iluminação vai acontecer a partir das 19h desta terça-feira. De acordo com instituto, são promovidas cerca de 60 campanhas pelo país. Além do Cristo, outros monumentos já anunciaram que vão aderir à iluminação na data são o Buda Gigante, em Ibiraçu (ES), que será iluminada de laranja enquanto a Estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte (CE), na cor verde.

No Brasil, o Dia de Doar é representado oficialmente pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). A mobilização é promovida em parceria com o Instituto Mol, como parte do Movimento por uma Cultura de Doação, que reúne organizações e indivíduos que atuam pela promoção de um país mais generoso.