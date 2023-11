A pequena Emily Hand reeoncotrou o pai após mais de 50 dias como refém do Hamas

A trégua no confronto entre Hamas e Israel, iniciada na sexta-feira (24/11), está sendo marcada pela libertação de dezenas de pessoas presas em ambos os lados do conflito. Algumas das solturas movimentam a internet, como foi o caso da pequena Emily Hand, de 9 anos, que reencontrou o pai após ter se tornado refém do grupo extremista que controla a Faixa de Gaza.

A imagem de Emily retornando à família está entre os vídeos mais compartilhados nas redes sociais neste domingo (26/11), terceiro dia da pausa humanitária. Em vídeo divulgado pelo governo israelense, a criança, de origem irlandesa, abraça o pai, Thomas Hand.

Emily chegou a aparecer em uma lista das mortes em decorrência dos ataques terroristas promovidos pelo Hamas em 7 de outubro. A garota, no entanto, estava entre os 240 reféns feitos pelo grupo fundamentalista e não entre os cerca de 1.200 israelenses que perderam a vida nos episódios.

Durante a trégua, costurada pelo governo do Catar, 54 pessoas já foram libertadas pelo Hamas. Do outro lado da guerra, Tel Aviv afirma já ter libertado 78 palestinos que estavam presos em território israelense por crimes de menor gravidade ou sem acusação formal.

A trégua está prevista para se encerrar nesta segunda-feira (27/11), mas há a possibilidade da pausa se estender por até dez dias sob pretexto da libertação diária de, ao menos, 10 reféns. Durante o período, o tráfego aéreo fica suspenso por oito horas diárias na porção norte da Faixa de Gaza e 24 horas na porção sul.

Segundo autoridades médicas palestinas, o confronto na Faixa de Gaza já matou cerca de 14.800 pessoas, sendo 40% delas crianças.