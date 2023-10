Estreia nova temporada de podcast com influenciadores com Síndrome de Down

1156

5ª temporada de Inclusive Luísa estreia nesta quarta-feira (11/10) (foto: Inclusive Luísa/AIC/Divulgação) A 5ª temporada do podcast “Inclusive Luísa" estreou nesta quarta-feira (11/10) nas principais plataformas digitais. Além de entrevistas com influenciadores digitais com Síndrome de Down que fazem sucesso nas redes sociais compartilhando seu dia a dia, a temporada celebra os 30 anos da anfitriã e os seus 4 anos na Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC). Os episódios também estarão disponíveis em videocast pelo YouTube.





Com o objetivo de gerar sensibilização pela causa da inclusão, Luísa traz para a cena o protagonismo das pessoas com Síndrome de Down . Com conversas amorosas, emocionantes e divertidas, elas trocam experiências e mostram para a sociedade que todo mundo cabe no mundo. Segundo a apresentadora, o videocast vai permitir que o público se aproxime ainda mais dessas histórias de vida.









Outra entrevistada é Vitória Mesquita, influenciadora digital com Trissomia do 21 que lançou, em 2021, uma bem-sucedida campanha para mudar a definição de Síndrome de Down no Google, de “doença” para “condição genética”.





Também são convidados da temporada a atriz Samantha Mesquita, que interpretou Mel na novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, e João Vitor Paiva, conselheiro jovem do Unicef no Brasil. Os episódios serão lançados quinzenalmente





O podcast e videocast Inclusive Luísa é uma realização do projeto homônimo da AIC.Todas as temporadas podem ser acessadas pelo site “Inclusive Luísa”





Sobre o “Inclusive Luísa”

Lançado em 2020 pela AIC e liderado por Luísa Camargos, o projeto “Inclusive Luísa" busca convocar as pessoas a se abrirem à diversidade por meio da produção de conteúdos informativos e educativos. A iniciativa mostra que a condição humana é diversa e todos os sujeitos têm direito à cidadania, quaisquer que sejam as suas especificidades.





Além do podcast e videocast, o projeto também produz conteúdo para o blog e para as redes sociais da Luísa (@lusrcamargos), além de contribuir para a visibilidade dos direitos das pessoas com deficiência na mídia e na ciência por meio da produção de artigos acadêmicos e apresentação em congressos. Luísa também é palestrante convidada em diversos eventos, para onde leva a palavra da sociedade inclusiva.





Sobre a AIC

Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que norteia o trabalho da AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos que soma 30 anos de atuação em variados projetos e programas sociais voltados para a construção da cidadania.





Seu trabalho, realizado junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras, já obteve o reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco.

Serviços





Lista de episódios

11/10 - Tathi Piacanstelli ( @tathipiacanstelli ) e Vinícius Streda ( @vini.autor

06/12- especial 30 anos AIC