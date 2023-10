Interseccionalidade: formas de exclusão social que que se relacionam

1152

Praia de Ipanema, nos anos 70 (foto: Reprodução/Instagram)

A Interseccionalidade refere-se aos diversos marcadores sociais causadores de preconceitos que se relacionam entre si. O conceito sociológico de interseccionalidade surgiu em 1989, quando a norte-americana Kimberlé Crenshaw chamou a atenção para o fato de que, para as mulheres negras, os preconceitos se articulam, ou seja, elas enfrentam não só questões ligadas ao gênero, mas também à raça.



A interseccionalidade é fator de intensificação das formas de exclusão social em razão do gênero, da raça, da sexualidade, da capacidade física, entre outros preconceitos.









O exemplo mais generalizado de interseccionalidade é o envelhecimento, que se combina com todas as opressões e discriminações existentes em nossa sociedade. O etarismo -preconceito em razão da idade-, além de incidir por si só, frequentemente atua com outro preconceito, como, por exemplo, com a misoginia, com o racismo, com a homofobia, com o capacitismo, com a gordofobia, entre outros.

No último dia 20 de outubro, li um incrível artigo, “DE VOLTA AO FUTURO:1968”, do jornalista, escritor e compositor Nelson Motta. Ele narra que descobriu que a sua geração forjou a imagem do “Jovem”, "e, ao mesmo tempo, e sem saber, acabou também sendo responsável pelo etarismo, esse preconceito que cobra a conta justamente dos mais velhos. Não bastava afirmar o novo, era preciso destruir e desmoralizar o velho, na política, nas artes, na vida. 'Jovem' passou a ser uma qualidade em si mesma, uma criação mercadológica, um novo filão publicitário a ser explorado."



O autor propõe que cabe a essa geração de 1968, que inventou o "Jovem" (e o etarismo), tentar inventar o “Velho”. Essa geração de Woodstock, aquela do "não confie em ninguém com mais de 30 anos", descobriu que estava errada ao supervalorizar a busca da eterna juventude, culpando os mais velhos pelos males do mundo. O etarismo decorre desse julgamento perverso.







Para efeito de comparação, a população entre 40 a 59 anos corresponde a 25,6%; entre 25 a 39 anos, 23,9%; entre 18 a 24 anos, 10,6%; entre 5 a 17 anos, 17,9%; e entre 0 a 4 anos, 6,8%.



Felizmente, algumas empresas começam a se dar conta da necessidade de incluir pessoas acima de cinquenta anos nas suas estratégias empresariais, principalmente nas que envolvem capacitação tecnológica, pois, num futuro próximo, o segmento etário maduro será a principal mão de obra disponível.



Cabe ao mundo corporativo repensar na política de aposentadoria compulsória e ter o olhar para reter empregados mais velhos em seus quadros, incentivar programas focados na diversidade etária e na contratação pessoas maduras.



Do governo esperam-se políticas públicas de estímulo à contratação e qualificação de pessoas mais velhas. A luta pela inclusão dos idosos vem, assim, somar-se à tantas outras lutas identitárias em curso no mundo contemporâneo, tais como as que envolvem igualdade de gênero ou de cor, entre outras, todas exigindo inclusão e respeito às diferenças no mercado de trabalho.

A idade não nos define, é apenas um número. O perfil da geração 60 de hoje é de indivíduos que alcançam o amadurecimento em ótima forma física e intelectual, sem sofrerem redução de sua capacidade produtiva, diferentemente do que ocorria há trinta ou quarenta anos atrás.





Todas as diversidades juntas são maiores e melhores para o sucesso empresarial.