Esperança do setor de entretenimento em BH, Olympia fechou há 30 anos

Multidão de jovens na inauguração da Olympia, em agosto de 1989 (foto: Arthur Rodrigues/Arquivo EM/23/8/89)

O tempo passa, o tempo voa. Em julho, completam-se 30 anos do encerramento das atividades da boate Olympia, que funcionava no subsolo do Edifício JK, no Barro Preto, e movimentou a noite de Belo Horizonte. Atualmente, o espaço é ocupado pela Igreja Universal do Reino de Deus. O tempo passa, o tempo voa. Em julho, completam-se 30 anos do encerramento das atividades da boate Olympia, que funcionava no subsolo do Edifício JK, no Barro Preto, e movimentou a noite de Belo Horizonte. Atualmente, o espaço é ocupado pela Igreja Universal do Reino de Deus.









Eduardo Coelho, o DJ Chambinho, de 47 anos, começou sua carreira com a boate, tocando na Sala VIP, espaço para cerca de 200 pessoas. Havia duas entradas: uma privativa e a outra passando por dentro da boate.





Luzes eram atrativo a mais da pista de dança da Olympia, que consumia energia capaz de alimentar 300 residências (foto: Acervo pessoal)



Na festa de inauguração, animada pelo DJ Papel, residente da casa, os convidados não deixaram por menos, conforme revelou a reportagem do Estado de Minas: consumiram 30 caixas de uísque Passport, 25 caixas de vinho semillon blanc, 1,5 mil coquetéis, 1,5 mil litros de chope e 600 litros de refrigerantes. E como ninguém é de ferro, devoraram 25 mil salgadinhos.



Cozinha da casa noturna atendia à boate e à Sala VIP (foto: Mauro Zallio/Arquivo EM/15/8/89)

A luz era um show à parte. Iluminação de palco, pista de dança, fachada e da área interna consumiam 400 mil watts – o que equivale a 36 mil kWh por mês, ou 300 residências, considerando-se o consumo médio em Minas.Na festa de inauguração, animada pelo DJ Papel, residente da casa, os convidados não deixaram por menos, conforme revelou a reportagem do: consumiram 30 caixas de uísque Passport, 25 caixas de vinho semillon blanc, 1,5 mil coquetéis, 1,5 mil litros de chope e 600 litros de refrigerantes. E como ninguém é de ferro, devoraram 25 mil salgadinhos.





A famosa escadaria dava acesso à boate (foto: Acervo pessoal) O repertório era variado. “Às sextas e sábados, muito anos 1980, música nacional, lenta e house, que também fazia o som das matinês de domingo”, recorda Chambinho, que tocou até o encerramento das atividades da casa, sucedendo ao DJ Luis Carlos Papel, que se mudou para São Paulo. Na Olympia, assim como nas boates da época, a pista era aberta com luzes e trilha especial.“Fazíamos mixagem do tema de ‘2001 – Uma odisseia no espaço’ (‘Assim falou Zaratustra’) com uma de Tchaikovski”, relembra. Com o fim da Olympia, Chambinho tocou na Hipodromo, Chamonix. Fábrica de Macarrão, Tom Marrom e L’Apogée, e comandou o programa “Gás total”, na Rádio Extra, até passar a se dedicar apenas a eventos.





Pista de dança se tornou point de BH (foto: Acervo pessoal) À frente do empreendimento estava o espanhol Pedro Gonzales Mendes, que, segundo reportagem da época, era sócio do Scala, no Rio de Janeiro, e do Olympia, em São Paulo.Otimista, ele disse, em entrevista, que não temia o conservadorismo do mineiro. Acreditava que BH tinha muitos jovens, o que garantiria a frequência da casa. Revelando ter planos para ampliar o negócio para outras capitais, anunciou: “Queremos tomar o Brasil”.





Três anos depois, diante da mistura indigesta de crise econômica, mudanças sociais e nova cena musical, a Olympia não aguentou a barra e fechou as portas.





ÀS QUINTAS-FEIRAS, A COLUNA HIT PUBLICA A SEÇÃO “ENVELHEÇO NA CIDADE”, COM HISTÓRIAS DE CASAS NOTURNAS QUE MARCARAM A BALADA NA CAPITAL MINEIRA