Há 35 anos, nascia o vanguardista Drosophyla, que agitou a noite de BH

Músicos do saudoso Mamonas Assassinas se divertiram a valer no Drosophyla da Avenida dos Andradas (foto: Acervo pessoal)

Lilian Malta Varella, a Lili Varella, jamais imaginou que a ideia de abrir seu bistrô numa garagem na Avenida do Contorno, entre as ruas Leopoldina e Carangola, no Santo Antônio, fizesse história e a casa inaugurada em 1986 fosse lembrada até hoje por uma legião de frequentadores.

O inusitado aconteceu quando o Drosophyla se instalou em um apartamento na Rua Ouro Preto, 84, no Barro Preto, no prédio que existe até hoje. “O local era incrível”, rememora. O espaço comportava 70 pessoas e a programação ia de performances a apresentações do Grupo Galpão. O som que animava a pista era gravado em fitas cassete, com sucessos nacionais e internacionais.

Animação, a marca do primeiro Drosophyla, no Santo Antônio (foto: Acervo pessoal)



Pode-se dizer que o Drosophyla foi um marco da vanguarda de Belo Horizonte. No mesmo prédio, pouco tempo depois, Miura Bellavinha abriu um ateliê, Graziela Falci um escritório e, por último, a Trincheira Vídeo se instalou.





O Drosophyla funcionava de quinta-feira a sábado, das 20h à meia-noite. O público sabia que era hora de ir embora quando Lili passava a galinha – um pote com barbante que, friccionado, fazia o som de cocoricó. “A partir daquele momento, eu não vendia mais nada. E a turma seguia para o Scaramouche, na Praça Raul Soares”, ela conta.





Em 1992, depois de passar três anos na Alemanha, Lili voltou a morar em Belo Horizonte. Abriu o terceiro Drosophyla num galpão na Avenida dos Andradas e fechou quatro anos depois.

Performances eram atração no apê da Rua Ouro Preto (foto: Acervo pessoal)



As festas da casa eram famosas, atraindo muita gente de outros estados. Até os rapazes do saudoso Mamonas Assassinas se divertiram por lá. A primeira delas foi no Sacolão da Bianca, na Savassi.





Lili continua a história do Drosophyla em São Paulo – está há 20 anos na Consolação. A pandemia afetou o empreendimento. “Fechei o delivery, que não deu certo. Para sobreviver, fizemos uma destilaria de gim, Jardim Botânico, que deu certo”, informa.