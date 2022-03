18 anos da Coluna HIT comemorados com lançamento literário na AML

Cristiana Costa Paulino na Academia Mineira de Letras (foto: DIVULGAÇÃO)





Pode parecer fácil, mas escrever dedicatórias em livros não é. É preciso poder de síntese para correr contra o tempo. Para marinheiro de primeira viagem, que não quer repetir a mesma mensagem para todos, o trabalho é ainda mais tenso. Afinal, ninguém quer ficar muito tempo em pé, na fila. Mas com a paciência e o bom humor de quem compareceu, na segunda-feira (21/3), à Academia Mineira de Letras, o lançamento do livro “Diálogos da pandemia” foi uma noite agradável, marcada também pelo reencontro de muita gente que passou tempos sem se ver por causa da pandemia.





Isabela Teixeira da Costa e Heloisa Aline (foto: DIVULGAÇÃO)



Em junho do ano passado, o livro ganhou pré-venda no site da editora. Com movimentação coordenada pela coluna, um grupo se reuniu para aquisição de 150 exemplares, entregues a 150 bibliotecas da rede pública municipal de Belo Horizonte. Parte do dinheiro arrecadado foi doado ao Instituto Gil Nogueira (IGN).



"Só tenho a agradecer a todos que participaram deste livro tão significativo para a cultura mineira", disse Patrícia Nogueira, presidente do IGN. "A doação feita ao Instituto Gil Nogueira será muito importante para a execução do projeto Ler é Viver. Em 2022, estamos atendendo 29 escolas em 18 municípios mineiros, totalizando 6 mil alunos", disse ela. "Continuamos na luta contra o analfabetismo funcional, que, infelizmente, aumentou ainda mais nestes dois anos de pandemia."

Luiza Soares, Gustavo Greco e Mariana Sobreira (foto: DIVULGAÇÃO)



O presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, elogiou a iniciativa do livro, considerando-o uma joia. "Um registro histórico, um documento literário sobre a pandemia que vai vencer o desafio do tempo", afirmou, citando ainda a articulação de tantos autores “em torno da pandemia, efeito tão difícil”.

Os exemplares já podem ser adquiridos na Livraria Outlet do Livro, na Savassi.