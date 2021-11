Triz Pariz revela que relacionamentos tóxicos afetaram sua saúde mental

Marcelo Tas e Triz Pariz também vão falar sobre o excesso de informação (foto: Julia Rugai/tv cultura)







Triz Pariz é a convidada de Marcelo Tas no “#Provoca” desta terça-feira (2/11), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. A atriz, criadora de conteúdo, modelo e streamer, que tem 790 mil seguidores no Instagram, falou sobre excesso de informação, relacionamentos tóxicos, o desejo de ter filhos e a televisão na atualidade. Ao ser perguntada sobre o que a TV deveria aprender com o crescimento de plataformas digitais, Triz afirmou: “São coisas muito diferentes. Nem tem como, tipo, aprender. (...) Sempre tem quem consuma televisão, são públicos muitos diferentes. É uma coisa muito cultural. Acho que não tem que tentar aprender, são ambientes muito diferentes”.





A streamer também comentou a overdose de informações, marca registrada destes tempos. “A gente, o tempo inteiro, está sendo atropelada com muita informação, desde criança estão entregando muita coisa pra gente.” Quando Tas quis saber como ela lida com os novos parâmetros da vida afetiva, Triz contou que relações nocivas prejudicaram sua saúde mental. “Nunca soube sobre o amor. (...) Acreditava que esse tipo de comportamento podia ser uma representação de afeto e acabei entrando em buracos muito mais embaixo do que queria ter entrado”, admitiu. “Tenho muita vontade de ter um filho, mas não tenho vontade de pôr um filho neste mundo”, acrescentou.

“A FAMÍLIA NOEL”

NETFLIX





O filme “A família Noel” já está disponível na Netflix. O longa-metragem conta a história de Jules, que odeia festas de fim de ano. No entanto, quando o avô fica doente, ele descobre o legado mágico de sua família e percebe que é o único que pode salvar o Natal. Estão no elenco os atores Jan Decleir, Mo Bakker, Bracha van Doesburgh, Renée Soutendijk e Amber Metdepenningen.

“TERRA DOS PRIMATAS”

SOBREVIVÊNCIA

NA ÁFRICA





O sétimo episódio da série “Terra dos primatas”, que será exibido nesta terça (2/11), às 21h30, na TV Brasil, acompanha cinco espécies de babuínos da África. Os animais desenvolveram formas de adaptação para sobreviver à ocupação humana de seu hábitat. Apesar de profundas distinções na aparência, eles são geneticamente semelhantes o suficiente para que ocorra o cruzamento.

“CRIANÇADA”

CASTELLO BRANCO





O cantor e compositor Castello Branco mandou o single “Criançada” para as plataformas digitais. A segunda faixa de seu próximo álbum soa como uma cantiga de ninar. Castello canta e toca violão rodeado de amigos – Rubel entra com o grave nos vocais; Luiza Brina encorpa o duo de violões; e Thiago Leal faz a costura com a guitarra. A capa traz ilustração exclusiva de Pedro Vinicio, sucesso nas redes sociais, cuja estética se conecta ao tema da canção. O novo disco de Castello Branco vai sair este mês.

“SÍTIO RUEDA”

GASTRONOMIA





Apresentado por Janaina e Jefferson Rueda, o programa “Sítio Rueda”, que vai ao ar nesta terça-feira (2/11), às 22h30, no Sabor & Arte, retrata o cotidiano do espaço mantido pelo casal. A produção também aborda como a criação de animais e o cultivo influenciam o sabor dos alimentos, além de divulgar receitas dos dois chefs. Na propriedade do casal, são produzidos todos os ingredientes que abastecem o restaurante A Casa do Porco e o Bar Dona Onça, dirigidos pela dupla.

SINGLE

“BORDA DA PELE”





“Borda da pele”, single da cantora, compositora e percussionista pernambucana Alessandra Leão, chegou às plataformas de streaming na semana passada. A canção faz parte do disco “Acesa”, com 10 faixas, que Alessandra vai lançar em 10 de novembro, produzido por ela e Caê Rolfsen. Em 2029, a dupla foi indicada ao Grammy Latino pelo álbum “Macumbas e catimbós”.

CINEMA CHINÊS

MOSTRA ON-LINE





Com programação on-line gratuita, a 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, organizada pelo Instituto Confúcio/Unesp, fica em cartaz até 20 de novembro. Entre os destaques está o filme “Tudo ou nada”, do premiado diretor Zhou Hao, exibido pela primeira vez fora da China. Indicado a melhor documentário no First International Film Festival (2021), ele investiga a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, registrando sua busca por redenção. Outro destaque é o drama tibetano “Balão”, de Pema Tseden, que recebeu 22 prêmios internacionais, um deles no respeitado Festival de Veneza. Cada filme ficará disponível por sete dias. Informações em https://culturaemcasa.com.br/videos/cinema-2/cinema/.

“AS PRIMEIRAS 48 HORAS”

EPISÓDIO INÉDITO





Em “Calor do momento”, episódio inédito da série “As primeiras 48 horas: Minutos críticos”, a detetive

Summer Benton investiga a disputa mortal entre colegas de quarto em Atlanta. Enquanto isso, em

Rochester, a oficial Terry Dearcop está às voltas com o assassinato de um homem. Em Birmingham, a detetive Cynthia Morrow deve descobrir o que deu errado durante uma operação de tráfico de drogas. A série vai ao ar nesta terça-feira (2/11), às 15h, no A&E.