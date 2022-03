Praça da Estação e Metrô voltam à balada na sexta (1º/4) e no sábado (2/4)

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Praça da Estação e o metrô de BH estarão entre as opções de balada no próximo fim de semana. Na sexta-feira (1º/4), o centenário Bar da Praça, dentro do Sesi Museu de Artes e Ofícios (MAO), volta a funcionar. O público poderá viver a experiência dos primeiros moradores da capital mineira, que esperavam pelo trem no bar da estação ferroviária. As DJs Raquel Feu e Bebela vão garantir a animação da noite, com trilha sonora do rap ao pop.





• • •





No sábado, a noite terá gosto de aventura. Convidados da Budweiser embarcarão na Estação Calafate para a Estação Central, onde vão se apresentar DJ Kindom (de meia-noite à 1h), Marina Miglio (1h à 1h40), Bebela (1h40 às 2h10), Oreia (2h10 às 2h50), Bebela (2h50 às 3h20) e MAC Julia (3h20 às 4h).





A FORÇA DO ENCONTRO

AUTÓGRAFOS E EMOÇÃO





Vander André Araújo marcou para sábado o lançamento de seu segundo livro, “Pode durar o tempo de uma música” (Editora Gulliver). O encontro, no Café com Letras Savassi, começa às 11h e termina às 13h. “A possibilidade de lançar o livro presencialmente me emocionou bastante, até mesmo porque ele fala da dificuldade do encontro entre as pessoas, ainda mais em tempos pandêmicos, quando vivemos o isolamento, o distanciamento e as relações ficaram muito restritas no meio virtual”, diz o autor. Ele iniciou a experiência de lançamento presencial em Bom Despacho, sua terra natal, no início do mês, quando, finalmente, conseguiu reunir familiares e

amigos conterrâneos.





• • •





“É tudo novo para nós. A velha máxima de pensar no 'novo normal', como reagiremos nestes primeiros encontros, os abraços ainda meio de lado, a máscara ainda atrapalhando visualizar o sorriso, a alegria de perceber que o leitor está ali, ao seu lado, folheando seu livro, aguardando um autógrafo, é algo que realmente nos toca bastante”, conta Vander André. “Confesso que esse contato presencial me motiva bastante para continuar escrevendo”, comenta.





• • •





Durante a pandemia, Vander se recolheu na casa dos pais, em Bom Despacho, e buscou inspiração na realidade de garis, empregados domésticos, prostitutas, lavradores, funcionários de farmácias e supermercados. Enfim, pessoas que tiveram de trabalhar correndo todos os riscos de contágio. O livro foi ilustrado por Michelle Campos, desenhista e pintora graduada em artes plásticas, com especialização em arte contemporânea pela Escola Guignard. Ela é colega de Vander nas aulas do curso de filosofia, na UFMG.

(foto: Greco Design/reprodução)



DUAS DÉCADAS

TEATRO EM MOVIMENTO





Tatyana Rubim celebra os 21 anos do Teatro em Movimento com a renovação da marca criada pela Greco Design. A nova arte, também desenvolvida pela agência de Gustavo Greco, busca mostrar a transformação do projeto ao longo de mais de duas décadas. As reconhecidas setas se transformaram em plays para programações on-line, reforçando a consolidação do hibridismo na programação. As cores buscam trazer um Teatro em Movimento plural, versátil e moderno.





• • •