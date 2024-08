O Mercado Livre alcançou nos últimos dias duas marcas surpreendentes. Fundada por argentinos e brasileiros há 25 anos, a empresa atingiu na última sexta-feira (2/8), US$ 93 bilhões em valor de mercado, superando a Petrobras, que naquela data estava avaliada em US$ 86,8 bilhões. Também na semana passada, a empresa informou que suas vendas brutas somaram R$ 33 bilhões no segundo trimestre de 2024. Com isso, ultrapassou o Carrefour como maior varejista do país. As conquistas são simbólicas. O Mercado Livre é resultado da transformação digital que revolucionou os hábitos de consumo e a vida de todos nós nos últimos anos, o exemplo perfeito de uma companhia que conseguiu capturar as oportunidades trazidas pelas profundas mudanças da sociedade. E, ao que parece, a companhia está longe de ter atingido o seu potencial. A penetração do e-commerce ainda é baixa no Brasil – responde por apenas 15% das vendas.



JBS aumenta a aposta no mercado de biocombustíveis



Nos frigoríficos, nada mais é desperdiçado. A brasileira JBS, maior produtora de proteínas animais do mundo, decidiu usar os resíduos de suas unidades na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos para produzir combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). A estratégia ganhou força: 1,2 milhão de toneladas de sebo bovino e banha de porco foram destinadas para a fabricação de biocombustíveis, mas o objetivo é ampliar esse número. Na nova era ambiental, trata-se de um mercado promissor.



Baixa conectividade é entrave para o agro brasileiro



Apesar dos notáveis avanços nos últimos anos, o agronegócio brasileiro enfrenta uma barreira preocupante: a baixa conectividade. Segundo estudo da associação ConectarAgro, apenas 37% dos imóveis rurais brasileiros têm cobertura 4G e 5G em toda área de uso agropecuário. Além disso, somente 19% das terras disponíveis para atividades agrícolas têm cobertura 4G e 5G, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste. Ou seja, 80% do campo brasileiro precisa de melhores condiç&ot ilde;es de conexão.



TIM amplia cobertura no campo



A operadora TIM definiu uma meta ambiciosa relacionada à sua atuação no campo: aumentar em 4 milhões de hectares a área conectada com rede 4G. Se o objetivo for alcançado, a empresa atingirá a marca de 20 milhões de hectares cobertos pela tecnologia. Há outros projetos em andamento. Na feira Agrishow deste ano, a companhia fechou parceria com a agtech TrapView para oferecer a primeira armadilha do país conectada com NB-IoT, solução de monitoramento digital para contenção de pragas.



Rapidinhas



O grupo siderúrgico ArcelorMittal definiu como uma de suas estratégias para a redução de emissões no Brasil ampliar o uso de sucata como matéria-prima. No Brasil, 3 milhões de toneladas de sucata são recicladas por ano. Nos últimos três anos, a empresa comprou 8 milhões de toneladas de sucata.



O marketplace OLX, especializado em produtos usados, avaliou os produtos mais vendidos na plataforma atrelados às modalidades olímpicas. O skate é o preferido, respondendo por 23% das transações, à frente do surfe (20%) e boxe (16%). Segundo a empresa, os itens de segunda mão são, em média, 69% mais baratos do que versões novas.



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) registrou a entrada de 665 consumidores ao mercado livre de energia em Minas Gerais nos primeiros seis meses do ano. Trata-se de volume três vezes maior do que o observado no mesmo período de 2023. Serviços, comércio e manufaturados foram os setores que mais se destacaram.



A petrolífera brasileira PetroRio lançou em 2021 uma série de iniciativas para tirar seus funcionários do sedentarismo, incluindo a contratação de um professor de educação física embarcado 24 horas por dia em suas plataformas. Antes da medida, 74% dos colaboradores eram sedentários. No final do ano passado, o índice estava em 29%.



506

municípios brasileiros receberão o sinal de internet 5G a partir de hoje, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com isso, 197 milhões de pessoas terão acesso à tecnologia



“Sou a favor dos carros elétricos. Tenho quer ser porque Elon Musk me apoiou. Então, não tenho escolha”



Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, sobre a ajuda financeira que sua campanha recebeu do dono da Tesla