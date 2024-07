Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, revelou o tamanho da dívida brasileira



A dívida dos países ricos e emergentes está chegando a níveis insustentáveis. Um cálculo feito recentemente pelo economista Arthur Laffer, presidente da empresa de investimentos Laffer Tengler, estima que a cifra cresceu US$ 100 trilhões em relação à década passada, representando 336% do PIB global.

“Os próximos 10 anos serão a década da dívida. A dívida global está no limite e isso vai acabar mal”, disse Laffer, que defende cortes robustos de gastos por parte dos governo – inclusive em áreas vitais, como saúde, educação e proteção social.

O Brasil tem contribuído para agravar o quadro. Em junho, a dívida bruta do governo federal atingiu R$ 7,067 trilhões, o equivalente a 77,8% do PIB. Trata-se do maior nível desde novembro de 2021, conforme revelou ontem Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. Por aqui, contudo, não há muita disposição do governo em cortar despesas.



Companhia Aérea Pan Am está de volta





Símbolo da era de ouro da aviação, a companhia aérea americana Pan Am está de volta – mas apenas por um breve período. Em junho do ano que vem, a empresa realizará uma viagem transatlântica de 12 dias para relembrar os velhos tempos. O roteiro comemorativo começará na cidade de Nova York, em 27 de junho de 2025, passará pelas Bermudas e depois seguirá para Lisboa. Na etapa final, haverá um périplo pela Europa antes do retorno aos Estados Unidos. O passeio custará US$ 60 mil.





Rayssa Leal é campeã também nas redes sociais







Além de ser uma das grandes estrelas do esporte brasileiro, a skatista Rayssa Leal, medalha de bronze nos Jogos de Paris, é um fenômeno das redes sociais. A maranhense contabiliza 7,9 milhões de seguidores no Instagram – para efeito de comparação, as atletas japonesas que superaram Rayssa na Olimpíada possuem, juntas, 80 mil. Não à toa, ela é uma das campeãs em patrocínios entre os competidores brasileiros, com doze empresas parceiras, como Louis Vuitton, Banco do Brasil, Vivo e Nike.





Petrobras e CGU firmam parceria para combater corrupção







A Petrobras deu importante passo para aprimorar mecanismos de controle e combate à corrupção. A petrolífera assinou um acordo de cooperação com a Controladora Geral da União (CGU) que, segundo a companhia, permitirá o compartilhamento de metodologias de análise de dados e o aprimoramento de investigações internas. Com a parceria, a CGU passará a ter acesso a relatórios produzidos pelo estatal. Além disso, o contrato estabelecido entre as partes prevê a realização de treinamentos conjuntos.





Rapidinhas

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) liberou R$ 1,44 bilhão em crédito no primeiro semestre de 2024, volume 32% superior ao concedido no mesmo período do ano passado e o maior da história da instituição para o intervalo. O número de clientes atendidos cresceu 18%, enquanto o total de municípios contemplados chegou a 465.





As vendas globais da rede de fast-food McDonald’s caíram 1% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado – foi a primeira queda em 13 trimestres. De acordo com a empresa, fatores como inflação alta em diversos países, renda menor dos consumidores e até tensões geopolíticas levaram ao resultado negativo.





Os empréstimos corporativos estão em alta. No primeiro semestre, o volume de créditos às empresas cresceu 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme levantamento feito pela Serasa Experian. Ainda assim, o avanço não foi suficiente para anular a queda de 3,4% observada nos seis primeiros meses de 2023.





Em junho, os investimentos em títulos do Tesouro Direto quebraram recorde. O Tesouro Nacional revelou que as operações movimentaram R$ 5,6 bilhões – trata-se da maior cifra da história. Boa parte do resultado se deve aos pequenos investidores. Mais da metade dos investimentos (54%) teve como origem aplicações de até R$ 1 mil no mês.

14 milhões

de carros elétricos foram vendidos no mundo em 2023, um avanço de 35% versus 2022. Os dados são da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês)