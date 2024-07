Quem frequenta as dependências do Ministério dos Transportes assiste a um intenso corpo a corpo realizado por lideranças do agronegócio para tentar reviver um projeto polêmico que há tempos vivia congelado: a Ferrogrão. Idealizado e defendido por Tarcísio de Freitas, ex-ministro da pasta e atual governador de São Paulo, o projeto está travado desde 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender os efeitos de Medida Provisória desenhada para permitir a obra, que teria 933 quilômetros de extensão, ligando Sinop (MT) a Itaituba (PA). Os povos indígenas locais alegam que o traçado provocaria impactos em 48 territórios indígenas (nas regiões do Médio e Alto Tapajós, no Sudoeste do Pará e no Território Indígena do Xingu) e faria disparar o desmatamento com a expansão da fronteira agrícola Amazônia adentro. Ainda assim, o discurso do agro tem encontrado eco dentro do governo federal, que considera o projeto uma possível bandeira da terceira gestão de Lula.



Mansueto Almeida não vê crise fiscal no país



O Brasil enfrenta uma crise fiscal, certo? Para Mansueto Almeida, conhecedor das contas públicas e economista-chefe do Banco BTG Pactual, a resposta é não. “O mercado precifica um cenário de quase crise fiscal, o que não é verdade”, disse, em evento realizado em Recife. Almeida, que foi secretário do Tesouro Nacional nos governos Temer e Bolsonaro, também vê um pessimismo injustificado com o país. “As contas externas estão sólidas e foram feitas reformas muito interessantes nos últimos anos.”



Para Paulo Guedes, governo “chutou o balde”



Depois de deixar o cargo de ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes evitou falar sobre o novo governo e manteve-se distante do palco político. Ontem, contudo, Guedes resolveu quebrar o silêncio – e não poupou críticas à gestão Lula. Em evento em São Paulo, ele voltou à velha forma. “O novo governo tirou o teto, tirou tudo e decidiu chutar o balde, fazer o que quiser”, afirmou. “Isso vai levar a impostos mais altos, crescimento para baixo e inflação subindo.”



Arrecadação federal quebra novo recorde em junho



Mais uma vez, a arrecadação federal quebrou recordes, um fenômeno que vem se repetindo ao longo do ano. Segundo a Receita Federal, ela somou R$ 208,8 bilhões em junho – o valor corresponde a um aumento real, descontando a inflação do período, de 11% em relação a junho de 2023. Mais do que isso: foi a maior cifra para o mês desde o início da série histórica. No acumulado de 2024, a arrecadação totaliza 1,29 trilhão de reais, um crescimento real de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.



Rapidinhas



A EDP, distribuidora de energia elétrica que atua em 28 municípios de São Paulo e 70 do Espírito Santo, registrou, no primeiro semestre de 2024, um aumento de 13% de clientes cadastrados na Tarifa Social frente ao mesmo período de 2023. O benefício concede até 65% de desconto na fatura de energia para famílias inscritas no CadÚnico.



Nove meses após o início da guerra entre Israel e Gaza, além da óbvia crise humanitária, o conflito devastou a produção agrícola dos palestinos. Imagens de satélite analisadas pela TV Al Jazeera apontam que 60% dos 230 quilômetros quadrados de terras cultivadas foram bombardeados ou destruídos por tratores e escavadeiras.



O português Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história, está diversificando os investimentos. Ele comprou 30% da subsidiária espanhola da Vista Alegre, fabricante de cerâmicas de Portugal e uma das principais empresas do ramo na Europa. Ronaldo tem negócios na área imobiliária, vinhos e games.



Há uma década, startups começaram a investir em uma proposta ousada: produzir proteína a partir de insetos. A ideia, bastante inovadora, atraiu fundos de investimentos. Desde então, empreendedores do setor captaram US$ 1,6 bilhão, segundo a empresa de pesquisa AgFunder. O mercado deverá dobrar de tamanho até 2030.



2,8%



foi quanto o PIB dos Estados Unidos cresceu no segundo trimestre em termos anualizados, acima das expectativas do mercado





“Bancos raramente roubam dinheiro de seus clientes, enquanto as instituições cripto mais facilmente sucumbem a essa tentação”



Paul Krugman, economista que recebeu o Prêmio Nobel em 2008, e um crítico feroz das moedas virtuais