Um novo estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional expôs um velho problema brasileiro: a baixa taxa de investimento. De acordo com o levantamento do FMI, até pelo menos 2029 o índice deverá ficar entre a média medíocre de 15% ou 16% do PIB, o suficiente para manter o Brasil entre os 20 piores países do mundo por esse critério. É uma grande tragédia, considerando especialmente que são analisados dados de 170 nações para a elaboração do ranking. O mais preocupante é que o percentual vem caindo ano a ano. Para efeito de comparação, o índice era de 21,8% em 2010, chegou a 16,1% em 2020 e deverá encerrar 2024 em 15,9%. Nós investimos menos que alguns de nossos pares da América Latina, que outros emergentes e até mesmo que países mais pobres. Não custa lembrar: baixas taxas de investimento comprometem a produtividade e emperram o desenvolvimento. Em resumo, nos condenam à mediocridade.

Com 100 milhões de pedidos mensais,

iFood mira agora shopping centers

O iFood espera atingir até o final de julho uma marca impressionante: 100 milhões de pedidos feitos em um único mês. A média ao longo de 2024 está na casa dos 97 milhões, mas dados preliminares mostram que o número deverá ser superado. Um dos novos objetivos da empresa de delivery é explorar o mercado de shopping centers, ainda incipiente para entregas online. Atualmente, o iFood está presente em 1,5 mil municípios brasileiros e conta com um exército de 310 mil entregadores.

Audiência pífia faz Apple cortar

investimentos no streaming

Nos últimos 5 anos, a Apple investiu US$ 20 bilhões para produzir filmes e séries para o seu canal de streaming. Apesar da avalanche de recursos, a empresa está descontente com o retorno trazido pela iniciativa. Conforme revelou a agência Bloomberg, o canal da empresa tem em um mês menos audiência do que a Netflix em um dia. No geral, a Apple TV+ responde por 0,2% da audiência da TV americana. Números tão ruins justificam, na visão dos executivos, a redução dos aportes em conteúdo.

Apagão cibernético gera R$ 65 milhões

em prejuízo ao e-commerce brasileiro

O apagão cibernético que paralisou máquinas do mundo inteiro na madrugada da última sexta-feira, gerou enormes prejuízos ao comércio eletrônico brasileiro. Um levantamento realizado pela agência Neotrust constatou que as vendas online no país tombaram 26% em relação a um dia típico, o que equivale a um prejuízo de R$ 65 milhões. Por triste coincidência, o apagão ocorreu em uma data importante para o setor, o Prime Day da Amazon, o festival de descontos da empresa.

“Minha mãe olhava para mim e dizia: ‘Kamala, você pode ser a primeira a fazer muitas coisas, mas certifique-se de não ser a última”

Kamala Harris,

provável candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos

Rapidinhas

A burocracia é um entrave que freia o desenvolvimento. Em 2023, o setor industrial teve 4,1% de sua receita líquida – o equivalente a R$ 243,7 bilhões – consumida por custos regulatórios. Ou seja, o cumprimento de regras impostas pelos governos gera prejuízos que poderiam ser evitados. O dado é da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) iniciou os estudos de viabilidade para a concessão da Hidrovia do Rio Tocantins. Com 1.731 quilômetros de extensão, ela se estende de Belém, no Pará, a Peixe, no Tocantins, e é importante para o transporte de grãos, minério de ferro e graneis líquidos, entre outros itens.

A Marcopolo, fabricante brasileira de carrocerias de ônibus, expande os negócios pelo mundo. A empresa fechou contrato para fornecer 30 veículos da chamada Geração 8 para viações da África do Sul. No ano passado, a Marcopolo vendeu 362 unidades ao país e a expectativa é de enviar outras 400 em 2024.

A Telefônica Brasil comprou as empresas de serviços de nuvem Ipnet e Ipnet USA. O valor da transação poderá chegar a R$ 230 milhões, a depender do cumprimento de metas financeiras. Trata-se de um negócio promissor. No ano passado, a Ipnet teve receita líquida de R$ 218 milhões, o que significou um avanço de 35% em relação a 2022.