A montadora chinesa BYD elegeu a América Latina como um de seus focos de investimentos. Até o fim de 2024, a empresa deverá inaugurar uma planta industrial em Camaçari, na Bahia, mas isso é apenas uma parte dos planos ambiciosos para a região.

A companhia também anunciou a construção de fábricas no México e mais, recentemente, revelou o interesse em começar a produzir no Peru.

Poucas indústrias automotivas crescem tanto no mundo e nenhuma tem se dedicado tanto a aproveitar as oportunidades do mercado de veículos elétricos. Não à toa, a gigante chinesa tem mantido disputa acirrada com a americana Tesla pela liderança global na produção de carros movidos a eletricidade.

O apetite dos chineses obviamente não tem passado despercebido pelos governos. Brasil, Estados Unidos e Europa impuseram novas alíquotas tributárias para a importação de elétricos da China. Ainda assim, os automóveis do país asiático costumam ter preços mais baixos que os praticados pelos rivais.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou um culpado pela má avaliação do governo: as redes sociais. “Nós temos uma oposição hoje que atua para minar a credibilidade das instituições, dos dados oficiais do Estado brasileiro, e que faz isso diuturnamente nas redes sociais”, disse, em evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O ministro citou os dados positivos do emprego e o avanço inesperado do varejo como fatores que deveriam aumentar o otimismo com os rumos do país.



Metade dos brasileiros pretende viajar nos próximos meses



O desejo de viajar a passeio nunca esteve tão presente entre os brasileiros. De acordo com pesquisa feita pela empresa de monitoramento de consumo Hibou, 53% deles planejam desbravar novos ares nos próximos 12 meses. Há, contudo, uma barreira entre desejo e realidade: 63% dos 1,3 mil entrevistados afirmaram que a situação financeira é uma barreira para a realização do sonho. Para 33% dos consultados no levantamento, o custo das passagens áreas representa um grande impedimento.



Suzano compra fábricas nos Estados Unidos

A brasileira Suzano, maior produtora mundial de celulose de eucalipto, comprou, por cerca de US$ 110 milhões, duas fábricas nos Estados Unidos que pertenciam à Pactiv Evergreen. Juntas, as unidades têm capacidade para produzir 430 mil toneladas anuais de papelcartão. A investida marca a entrada da empresa no mercado de embalagens para consumo nos Estados Unidos e reforça os seus planos de internacionalização. Há alguns dias, a Suzano comprou 15% da austríaca Lenzing.



Rapidinhas



A empresa argentina Pan Americana Energy inaugurou, na Bahia, o seu maior complexo eólico. Chamado Novo Horizonte, ele ocupa uma área de 2,7 mil hectares em seis municípios. Segundo a companhia, os 10 parques são capazes de abastecer um milhão de casas. O projeto consumiu R$ 3 bilhões em investimentos.



A suíça Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, vai plantar e assegurar o cultivo de 6 milhões de árvores no Cerrado e Mata Atlântica. O objetivo é restaurar, com exemplares nativos, 4 mil hectares em Minas Gerais. No mundo, o programa de reflorestamento da empresa ambiciona plantar 200 milhões de árvores até 2030.



A manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em níveis elevados afasta brasileiros da renda variável, enquanto outros investimentos atraem mais recursos. Em junho, a tradicional poupança captou cerca de R$ 13 bilhões, considerando a diferença entre a entrada e a saída de valores.



Um gim produzido pela empresa paulista BEG Gin foi eleito o melhor do mundo pela International Wine & Spirits Competition (IWSC), uma das principais entidades do mundo que avalia a qualidade de destilados. Um de seus rótulos, o New World Navy, recebeu 98 pontos numa escala que vai até 100. A BEG Gin já recebeu 35 premiações internacionais.



251 milhões

é o número de pessoas que ingressam no X, ex-Twitter, todos os dias no mundo. O número permanece o mesmo desde que Elon Musk comprou a plataforma, em outubro de 2022. Ele havia prometido dobrar o total de usuários da rede social



“A reforma tributária é uma luz de esperança para o Brasil”

Geraldo Alckmin

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços