Alguns indicadores econômicos começam a dissipar as nuvens carregadas que pairavam sobre o país. Ao contrário do que se previa, a produção brasileira de grãos na safra 2023/24 não decepcionará. Uma estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que ela deverá atingir 299 milhões de toneladas, ou uma queda de 6,4% em relação ao ciclo anterior. Contudo, será a segunda maior safra já colhida no Brasil e bem acima das previsões trágicas feitas no início do ano. Divulgado ontem, o novo resultado do varejo surpreendeu os economistas. Em maio, as vendas cresceram 1,2% em relação a abril, segundo o IBGE. O mercado projetava avanço de 0,9%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o varejo saltou 5,6%. Há explicações para isso: mercado de trabalho aquecido, aumento do crédito e inflação sob controle. “É um resultado bastante forte”, afirmou Cristiano Santos, gerente do IBGE responsável pela pesquisa. Com o consumo em alta, o PIB também poderá surpreender.

Empresa de tecnologia é campeã no pagamento de dividendos

Nem Petrobras, nem Vale. A empresa que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses no Brasil é a provedora de produtos tecnológicos Allied. Segundo levantamento feito pela consultoria de dados financeiros Quantum, o dividend yield – indicador que mostra a porcentagem do valor do dividendo pago por uma companhia em relação à cotação de sua ação – da Allied foi de 27,3% entre junho de 2023 e junho de 2024. Para se ter ideia, o dividend yield das ações preferenciais da Petrobras foi de 17,1%.

Aumento da renda impulsiona financiamento de veículos

O crédito caro não tem sido um impeditivo para os financiamentos de veículos novos e usados. Um estudo feito pela B3, a bolsa de valores de São Paulo, mostrou que 3,4 milhões de unidades, incluindo todas as categorias – veículos leves, pesados e motos –, foram compradas por meio dessa modalidade no primeiro semestre, o que significou um aumentou expressivo de 24% em comparação com o mesmo período de 2023. A principal razão para o fenômeno é o aumento da renda da população.

Até onde o Nubank poderá chegar?

O Nubank avança sem freios. Depois de superar o Itaú em valor de mercado, o banco digital brasileiro ultrapassou agora o PayPal, gigante global de pagamentos. No ano, a cotação das ações do Nubank subiu 60%, o que o tornaram a 47ª maior companhia do setor financeiro do mundo, com valor de mercado de US$ 63 bilhões. Até onde a instituição poderá chegar? Obviamente, é impossível cravar com certeza, mas alguns analistas apontam que os papéis da empresa já subiram demais.

Rapidinhas

A Copel vendeu 51% da distribuidora de gás Compagas para a Compass, empresa de gás natural que pertence ao grupo Cosan. O negócio está estimado em cerca de R$ 900 milhões, mais a incorporação de dívidas. A Compagas possui uma rede de distribuição com 800 quilômetros de extensão e atende 54 mil clientes em 15 municípios do Paraná.

A fabricante americana de aeronaves Boeing, que vive grave crise de reputação, entregou em junho 44 aviões, acima dos resultados de todos os meses de 2024. Contudo, o número representa uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, a empresa entregou 175 aviões, abaixo dos 323 da principal rival, a Airbus.





O Ministério da Saúde destinará R$ 4,7 bilhões para a construção de 36 maternidades em 21 estados brasileiros. De acordo com o governo federal, a iniciativa beneficiará aproximadamente 26 milhões de mulheres. As unidades serão erguidas em regiões que apresentam índices elevados de mortalidade materna.

O ano de 2024 será o dos recordes para o turismo. De acordo com levantamento da Comissão Europeia de Viagens, os viajantes internacionais gastarão 800 bilhões de euros (R$ 4,7 trilhões) no Velho Continente – trata-se do maior valor da história e de um avanço de 37% em relação ao período pré-pandemia, principal referência do setor.

R$ 1,2 bilhão

é quanto a General Motors vai investir para produzir uma nova SUV na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A unidade é conhecida por fabricar o Chevrolet Onix

“Sou a pessoa mais conhecida da minha geração”



Mark Zuckerberg

O nada humilde CEO da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp