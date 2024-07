O mercado de ações aprovou o aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha pela Petrobras. Ontem, em dia de marasmo na bolsa de valores de São Paulo, os papéis da petrolífera subiram 2,5% após a divulgação da medida. Foi o primeiro reajuste no valor de combustíveis desde que a engenheira carioca Magda Chambriard assumiu a presidência da empresa, em maio – o último aumento havia sido realizado em outubro do ano passado. Ainda assim, analistas afirmam que a iniciativa não elimina a defasagem dos preços praticados pela companhia em relação às cotações internacionais. Um cálculo feito pela corretora StoneX estima que a defasagem da gasolina, mesmo após a nova decisão da Petrobras, ainda está em R$ 0,34 por litro, o que corresponde a uma diferença de 11,5%. No caso do diesel, o índice é de 8,5%. Como não poderia deixar de ser, o reajuste deverá causar algum impacto na inflação de 2024, mas de baixa intensidade.

Crédito avança mesmo com Selic elevada

A interrupção do ciclo de cortes da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, não deverá afetar a expansão do crédito em 2024. Uma nova projeção divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que o crédito crescerá 10% neste ano – a estimativa anterior era de 9,3%. A entidade diz que a redução dos índices de inadimplência, o mercado de trabalho aquecido e o aumento da massa salarial deverão impulsionar as linhas de empréstimos voltadas para o consumo das famílias.

Tramontina cria e-commerce para empresas

Fundada há 113 anos, a Tramontina, uma das maiores fabricantes de utilidades domésticas e ferramentas do Brasil, amplia as atividades no mundo digital. A companhia criou uma plataforma de e-commerce para atender exclusivamente clientes empresariais. O canal venderá cerca de 22 mil itens destinados a bares, restaurantes, cafeterias e hotéis, entre outros empreendimentos. De acordo com a Tramontina, o novo canal foi planejado com o objetivo de aproximar a marca de seus clientes.

Baixa reciclagem de plásticos ameaça o planeta

Apesar da criação, na última década, de inúmeras iniciativas de incentivo à reciclagem, o mundo continua convivendo com o excesso de plástico. De acordo com informações colhidas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), só 10% das 7 bilhões de toneladas de lixo plástico produzidas no planeta todos os anos são reaproveitadas. O plástico provoca impactos colossais no meio ambiente. Estima-se que 8 milhões de toneladas do produto sejam descartadas nos oceanos anualmente.

Rapidinhas

O 5G, a quinta geração da internet móvel, completou dois anos sem avançar muito no Brasil. Atualmente, apenas 10% dos smartphones brasileiros estão habilidades para usar a tecnologia. Para se ter ideia, o 4G está presente em 74% dos aparelhos, conforme informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O Brasil nunca exportou tanta carne bovina. No primeiro semestre de 2024, o volume enviado ao exterior chegou ao recorde de 1,3 milhão de toneladas, o que representou um salto de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A China é a maior compradora.

Os Jogos em Paris deverão reunir amigos e familiares para acompanhar as modalidades olímpicas. É isso o que diz um levantamento da VTrends, hub de pesquisas da operadora Vivo. Segundo os dados, 48% dos brasileiros têm o hábito de se juntar com pessoas próximas para ver as competições do maior evento esportivo do mundo.

O PIX quebrou novo recorde. Na última sexta-feira, 224,2 milhões de transações foram realizadas por meio da modalidade – é o maior número da história, superando a marca anterior, de 206,8 milhões de operações, registrada em 7 de junho. O PIX conta com 165, milhões de usuários cadastrados, segundo o Banco Central.

R$ 1 trilhão

foi quanto o governo federal transferiu para cidadãos brasileiros no ano passado em benefícios como aposentadorias, bolsa família e bolsistas do meio acadêmico. Os números são do portal ComunicaBR

“As pessoas não querem estar do lado certo, elas querem estar certas”



Simone Tebet

Ministra do Planejamento e Orçamento