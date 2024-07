"Precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo", disse Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil

As montadoras instaladas no Brasil uniram-se para defender uma ideia comum: o aumento imediato do imposto de importação sobre carros elétricos. A alíquota prevista é de 35% a partir de julho de 2026, mas a indústria local considera a data distante demais. “Precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo”, disse Ciro Possobom (foto), presidente da Volkswagen do Brasil, a respeito do número crescente de carros produzidos na China que ingressam no mercado brasileiro. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 54 mil automóveis foram importados no primeiro semestre – 78% deles vieram da China. Essa é uma luta inglória. Europeus e americanos também estão dificultando o ingresso de veículos chineses em seus países, mas os preços mais baixos acabam seduzindo os consumidores. Pelo visto, o mundo está ingressando em uma nova era de protecionismo econômico.

Empresas de capital aberto permanecem pouco diversas

Por mais que as empresas tenham criado nos últimos anos inúmeros programas de inclusão, a realidade mostra que elas ainda permanecem pouco diversas. Mais do que isso: as velhas barreiras persistem. Uma pesquisa feita pela Quantum Finance, especializada em tecnologia para finanças, constatou que as mulheres ocupam apenas 31% nos cargos de chefia das companhias de capital aberto no Brasil. Por sua vez, os pretos preenchem só 5% das posições de liderança. São chagas que o país precisa combater.

Concorrente do Twitter, Koo encerra operação

zczcNo mundo veloz das redes sociais, novas empresas surgem e desaparecem em ritmo alucinante. Lançada em 2020 por empreendedores indianos, a plataforma Koo chegou a fazer sucesso em 2022, quando o Twitter entrou em crise após o bilionário americano Elon Musk anunciar a compra da empresa. Mas a euforia durou pouco. Sem oferecer nada de novo, o Koo perdeu usuários, viu as receitas desabarem e, agora, anunciou o seu fim definitivo. O Twitter (chamado hoje em dia de X) continua firme e forte.

Itaú Unibanco promove mudanças em seus aplicativos

O banco Itaú Unibanco vai promover mudanças em seu ecossistema digital. Seis aplicativos diferentes (Itaú, Itaú Cartões, Credicard, Credicard On, iti e Hipercard) serão fundidos em um app principal, que deverá reunir um contingente de 15 milhões de clientes. Além disso, o banco lançou quatro grandes funcionalidades: hub de cartões, hub de pagamentos, pix crédito e a ferramenta chamada “guardar dinheiro”. Para os clientes, as atualizações do sistema serão automáticas.

22,2%

será a participação do setor privado no saneamento brasileiro após a privatização da Sabesp, a empresa de água e esgoto de São Paulo. Há, portanto, espaço para novos investimentos no ramo

Rapidinhas

Em junho, a balança comercial brasileira teve superávit de US$ 7,7 bilhões, segundo levantamento feito pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O número significa uma queda de 33% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, o superávit é US$ 42,309 bilhões, um recuo de 5% versus idêntico período do ano passado.

Os Estados Unidos apertam o cerco contra a China. Nesta semana, a americana OpenAI, criadora da inteligência artificial ChatGPT, anunciou que encerrará as operações no país asiático. O objetivo é dificultar o acesso dos chineses a novas tecnologias. Resta saber se a medida terá efeito prático, já que a China é uma das lideres globais em inovação.

Investir em tecnologias para o agro é um caminho que sempre traz retornos, certo? Não é bem assim. A Alphabet, controladora do Google, decidiu fechar a startup Mineral, especializada no desenvolvimento de robôs agrícolas autônomos. Segundo a Alphabet, o modelo de negócios da Mineral não se sustentava.

A demanda global de passageiros aéreos aumentou 11% em maio em comparação com igual período do ano passado, conforme dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). No mês, os voos internacionais tiveram 83% de seus assentos ocupados, o que representou um recorde histórico para maio.

“O discurso de responsabilidade fiscal é uma grande notícia e tem peso para desanuviar o cenário nebuloso das últimas semanas”

Felipe Salto

Economista-chefe e sócio da Warren Investimentos