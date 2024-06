É consenso entre especialistas que o mercado aéreo traz uma oportunidade de ouro para a Embraer. Com os tropeços em série da americana Boeing, que enfrenta crise de reputação, a companhia brasileira poderá ser beneficiada. Não à toa, a Embraer estuda a possibilidade de fabricar aviões comerciais maiores – e, assim, colocar-se no páreo em um segmento dominado tradicionalmente pela Boeing e pela francesa Airbus. “Temos capacidade de fazer um avião maior”, admitiu Francisco Neto, diretor da empresa, em encontro realizado com investidores. Ontem, um inspetor de qualidade da Boeing reforçou o cenário turbulento da empresa. Ele denunciou a companhia por usar de forma inapropriada e perder centenas de peças defeituosas. De acordo com o profissional, algumas dessas peças podem ter sido instaladas inadvertidamente em aviões 737 Max. Em janeiro último, uma aeronave fabricada pela Boeing perdeu parte da fuselagem em pleno voo.

Nvidia chega ao topo do mundo em valor de mercado

Já era o esperado, mas não deixa de ser simbólico. Ontem, a americana Nvidia, líder global na fabricação de chips de inteligência artificial, ultrapassou Microsoft e Apple para se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Sua capitalização de mercado chegou a US$ 3,33 trilhões – há um ano e meio, o valor estava em US$ 230 bilhões. O extraordinário desempenho da Nvidia é resultado do avanço da IA no mundo. Para se ter ideia, a empresa domina 82% do mercado de chips para videogames do mundo.

Fintechs avançam e ameaçam bancos tradicionais

Os bancos tradicionais que se cuidem. Em 2023, o volume de crédito concedido por fintechs teve forte avanço. De acordo com um estudo feito pela consultoria PwC em parceria com a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), o número chegou a R$ 21,1 bilhões no ano passado – trata-se de um salto notável de 52% em comparação com 2022. Os bancões, na maioria dos casos, ainda oferecem serviços melhores e maior variedade de produtos. Contudo, as fintechs são uma ameaça cada vez mais real.

Setor de aço projeta segundo semestre melhor

O setor de aço está, enfim, respirando áreas mais favoráveis no país. De acordo com análise do Instituto Aço Brasil, a decisão do governo de criar cotas para a importação de onze tipos de produtos siderúrgicos beneficiará a indústria brasileira a partir do segundo semestre. De fato, a medida é providencial. De janeiro a maio de 2024, as importações de produtos siderúrgicos avançaram 26% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção nacional se manteve estável.

192 milhões

de brasileiros – o equivalente a 90% da população – já têm acesso a internet 5G, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Rapidinhas

As restrições impostas pelas autoridades europeias aos veículos da China começam a mexer nos sistemas globais de produção. A ítalo-franco-americana Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep e Peugeot, deixará de produzir alguns modelos no país asiático para fugir das tarifas do Velho Continente. Outras montadoras seguirão o mesmo caminho.

A BB Asset, maior gestora de recursos do país, criou uma área de negócios voltada para fundos exclusivos. A área já nasce com R$ 400 bilhões sob gestão – ao todo, a casa administra R$ 1,6 trilhão. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a colocar a BB Asset à venda, mas a ideia não vingou e foi abandonada pelo presidente Lula.

O turismo internacional está em alta no Brasil. De janeiro a maio, conforme levantamento da Embratur, o país recebeu 3,2 milhões de viajantes do exterior, o que representa um acréscimo de 9% frente ao mesmo período do ano passado. É também o terceiro melhor resultado da série histórica iniciada em 1995.

A empresa de tecnologia financeira Celcoin recebeu um aporte de R$ 650 milhões liderado pelo Summit Partners, fundo global que investe principalmente em companhias com potencial de crescimento. Fundada em 2016, a companhia cresceu nos últimos anos no embalo do Pix – em média, processa 200 milhões de transações por mês.



“Nós só temos uma coisa no Brasil desajustada nesse instante: o comportamento do Banco Central. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que trabalha muito mais para prejudicar do que para ajudar o país”

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente, em entrevista concedida à rádio CBN, sobre a atuação de Roberto Campos Neto,

número 1 do Banco Central