O governo Lula escalou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para apagar incêndios na área econômica após a lambança da MP que limitava o uso de créditos tributários pelas empresas e a dificuldade da atual gestão para sinalizar que buscará alguma forma de equilíbrio fiscal. Alckmin discursou no FII Priority Summit, evento realizado no Rio de Janeiro e que reuniu 1,5 mil investidores internacionais, principalmente sauditas. Na tentativa de apaziguar ânimos – que estão mais exaltados no setor produtivo e no mercado financeiro –, ele tentou transmitir mensagens de otimismo. “O compromisso do governo Lula é com o arcabouço fiscal”, disse, contrariando a percepção da maioria dos economistas. Mas Alckmin foi além: “O Brasil tem compromisso com a responsabilidade fiscal e com o controle da inflação.” Resta saber se os presentes acreditaram nos argumentos exagerados do vice-presidente.





Número de brasileiros com green card é o maior da história



Nunca tantos brasileiros obtiveram o green card, o cartão de residência permanente nos Estados Unidos. Em 2023, segundo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration, 28 mil cidadãos do país receberam o documento. Trata-se de um avanço de 16% em relação a 2022 e do maior volume da história. Com isso, o Brasil passou a ocupar a 10ª posição entre as nações que mais receberam o benefício imigratório. Mais uma vez, o ranking é liderado pelo México, com 179 mil vistos concedidos.





Melhoramentos ingressa no ramo de embalagem de papel



A Melhoramentos, empresa conhecida no mercado brasileiro principalmente pela editora de livros, vai entrar no ramo de embalagens de papel. A companhia pretende instalar, ao custo de R$ 40 milhões, uma fábrica em Camanducaia (MG), onde produz atualmente fibras de celulose de alto rendimento. A meta é que a unidade entre em operação comercial no primeiro trimestre de 2025. Sua capacidade inicial de produção será de 60 milhões de embalagens anuais, com a possibilidade de expansão no curto prazo.





Corona lidera ranking de marca de cerveja mais valiosa



Quanto uma marca de cerveja pode valer? Para a consultoria Kantar, a cifra é astronômica: US$ 19 bilhões. Essa é a cotação da Corona, eleita pela Kantar a mais valiosa do mundo. A cerveja mexicana pertence à brasileira Ambev e tem avançado a passos largos no Brasil. No primeiro trimestre de 2024, suas vendas cresceram no país cerca de 70% em comparação com igual período do ano passado. A segunda colocada na lista é a Budweiser, que também faz parte do portfólio da Ambev.



Rapidinhas



As exportações brasileiras de alimentos industrializados avançam com força em 2024. De janeiro a abril, o país enviou ao exterior 24,1 milhões de toneladas, um acréscimo de 34% em relação a igual período de 2023, conforme informações da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Os 22 países da Liga Árabe lideraram as compras.



O Banco do Brasil liberou R$ 110 milhões em crédito emergencial para produtores rurais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o BB, os novos recursos serão oferecidos com encargos financeiros menores do que aqueles normalmente praticados pelo mercado e com prazos especiais para pagamento.



As fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) perderam força no país. Um levantamento feito pela plataforma TTR Data constatou que, entre janeiro e maio, foram realizadas 527 operações desse tipo no Brasil, o que significou uma queda de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. As transações movimentaram R$ 81,1 bilhões.



Um relatório do Conselho Nacional de Justiça mostrou que, em 2023, os acordos na Justiça do Trabalho cresceram 15% em comparação com 2022. O número de acordos vem aumentando nos últimos anos, o que é reflexo da promulgação da reforma trabalhista, em 2017. A conciliação é positiva, pois costuma reduzir custos.



0,9%



foi quanto cresceram as vendas no comércio varejista em abril versus março. Segundo o IBGE, foi o quarto avanço consecutivo





“Não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que me conheço por gente, vira o centro dos debates”



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente