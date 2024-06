Dois anúncios que serão feitos nesta semana deverão determinar o rumo do Ibovespa

Dois anúncios que serão feitos nesta semana deverão determinar o rumo do Ibovespa, o principal índice da B3, a bolsa brasileira. Amanhã, o IBGE divulga a inflação oficial do país, o IPCA, de maio. Se o indicador vier pior do que o esperado, é certo que o Banco Central será mais cuidadoso em sua política de corte de juros.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) revela a sua política monetária. Nesse caso, o intervalo da taxa de juros deverá ser mantido entre 5,25% e 5,50% ao ano nos Estados Unidos, mas os investidores aguardam ansiosos pela divulgação do comunicado do Fed. A depender do que dirá o documento – como indicativos de que não haverá cortes de juros nas próximas reuniões –, o mercado poderá reagir mal.

Com os juros altos nos Estados Unidos, os investidores acabam direcionando seus recursos para lá, retirando-os de mercados emergentes como o Brasil. Isso afeta o Ibovespa, que segue em marcha à ré em 2024.

Agronegócio impulsiona venda de picapes

Nenhum segmento da indústria automotiva cresce tanto quanto o de picapes. No ano passado, foram vendidos 236 mil veículos com caçamba no país, um avanço de 25% em comparação a 2022.

O agronegócio responde por uma parcela substancial desse movimento. De acordo com a GM, 70% dos emplacamentos da S10 são destinados ao agro. Não se trata de caso único.

Em 2023, aproximadamente 60% das vendas da Ram aconteceram fora das capitais, ou seja, foram feitas por muitos profissionais do campo.

“Do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá”



Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, em crítica ao governo Lula





Uber prepara ações especiais para a Olimpíada de Paris

Uma das preocupações dos organizadores da Olimpíada de Paris, que será realizada de 26 de julho a 11 de agosto, diz respeito ao trânsito. São esperados 15 milhões de visitantes para o evento, ou 30% acima do que a cidade recebe nas férias de verão.

A Uber prepara ações especiais para os Jogos Olímpicos, em Paris Ludovic Marin/AFP

Atenta ao desafio, a Uber prepara ações especiais para os Jogos Olímpicos. A empresa diz que seus mapas de trânsito serão atualizados em tempo real e que oferecerá preços promocionais para viajantes que se deslocarem para aeroportos ou estações de trem.

Poupança atrai mais recursos e investimentos de pessoas físicas

A caderneta de poupança brilhou em maio. Segundo o Banco Central, a entrada líquida de recursos somou R$ 8,2 bilhões no período ­– foi o maior volume desde dezembro do ano passado.

No acumulado de 2024, houve retirada líquida de R$ 15,5 bilhões. A indústria financeira vai bem em 2024. Os investimentos das pessoas físicas cresceram 6% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao fechamento de 2023, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).





Rapidinhas

A montadora chinesa BYD quer encher as ruas brasileiras do sedã elétrico Qin Pro, modelo que lembra um Toyota Corolla. De acordo com a empresa, seu preço, na faixa de R$ 150 mil, deverá torná-lo atrativo para taxistas e motoristas de aplicativo. O carro vem sendo testado no país, mas não há previsão para lançamento oficial.

As carnes brasileiras estão em alta no mundo. No acumulado de 2024, os embarques para o exterior de proteína bovina do Brasil chegaram a 835,3 mil toneladas, um aumento de 37% versus 2023, conforme balanço feito pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). O faturamento cresceu 30%.

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma das instituições de ensino superior mais tradicionais do Brasil, e a Universidade de Essex, no Reino Unido, assinaram uma parceria para o desenvolvimento de soluções em prol da segurança cibernética. Estudos mostram que brasileiros e britânicos estão entre os alvos preferenciais de hackers.