Uma velha máxima diz que investir em imóvel é sempre um bom negócio. Exageros à parte, é fato que, pelo menos nos últimos anos, os preços tiveram forte escalada. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que analisou informações de 220 cidades brasileiras, o valor médio dos apartamentos no Brasil aumentou cerca de 50% desde 2019. O estudo também mostrou que, no trimestre encerrado em março, os valores subiram 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que explica a escalada de valores? A CBIC diz que a redução dos estoques de apartamento disponíveis, associada ao aumento dos custos de construção decorrentes da pandemia, tiveram papel vital nesse processo. Tudo indica que os estoques continuarão baixos por um bom tempo. No primeiro trimestre, foram lançadas 56,3 mil unidades residenciais, o que significou uma queda de 10% versus o mesmo período do ano passado.





Vendas de iPhones voltam a crescer na China



Depois de longo inverno, as vendas de iPhones na China voltaram a acelerar em abril. E não foi um avanço qualquer. Segundo dados da China Academy of Information and Communications Technology, as vendas de celulares estrangeiros subiram 52% em relação a março, acima das previsões dos analistas. Embora o órgão não tenha feito a divisão por marcas, os iPhones historicamente estão entre os smartphones mais negociados no país asiático. As ações da Apple subiram após a divulgação do número.





Juros do cartão de crédito sobem ainda mais



Os juros do rotativo do cartão de crédito continuam subindo. Em abril, de acordo com dados compilados pelo Banco Central, eles chegaram a astronômicos 423,5% ao ano, 2,2 pontos percentuais acima do mês anterior. O crédito rotativo, o mais caro disponível no mercado, é aquele tomado pelo consumidor nas ocasiões em que paga menos do que o valor integral da fatura do cartão. Para o consumidor, vale a velha dica: fuja da modalidade, porque ela vai pesar no bolso mais adiante.





BMG vende adquirente para o Banco Inter



O banco BMG concluiu a venda para o Banco Inter, por R$ 110 milhões, de sua participação de 50% na adquirente Granito Instituição de Pagamento. Com a transação, o Inter passará a deter 100% das ações da Granito, que trocará de nome para Inter Pag. “A operação faz parte da estratégia do banco de concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, com o objetivo de crescer e gerar resultados sustentáveis aos seus acionistas e demais stakeholders”, disse o BMG.





Rapidinhas



A mudança de hábitos alimentares e a busca por produtos sustentáveis impulsionam o consumo de carnes vegetais no Brasil. Um estudo feito pelo Good Food Institute Brasil (GFI Brasil) constatou que 26% dos brasileiros das classes ABC, de todas as regiões do país, consomem esse tipo de produto pelo menos uma vez por mês.



Em abril, os financiamentos privados para o agronegócio superaram a marca de R$ 1 trilhão, segundo o Ministério da Agricultura. A cifra representa um avanço de 22% em relação a março. Chama a atenção o aumento, em doze meses, de 174% do patrimônio líquido dos Fiagros, os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais.



A startup Buser, especializada na intermediação de viagens rodoviárias, passou a usar câmeras com sensores para identificar cansaço e desatenção de motoristas nas estradas. Cruzando a captação das imagens com a inteligência artificial, é possível criar parâmetros de acordo com o tempo e a quantidade de piscadas por minuto.



Se algo errado for identificado, o sistema emite avisos sonoros e notifica a central da Buser. Além das câmeras, a Buser também está investindo em um sistema que usa a telemetria para controlar a velocidade das viagens. No primeiro trimestre, a startup viu os números de alertas por quilômetro rodado caírem 30%.





81,3 mil



Imóveis residenciais foram vendidos no Brasil no primeiro trimestre. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o número representa um aumento de 6% versus o mesmo período do ano passado.





“A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. A pessoa que usa inteligência artificial vai roubar o seu emprego”

Jensen Huang, Fundador da empresa americana de tecnologia Nvidia