De tempos em tempos, as maiores montadoras de veículos do mundo envolvem-se em escândalos ligados à área ambiental ou de segurança. Em 2015, a alemã Volkswagen foi denunciada por fraude nas emissões de poluentes por seus carros. Conhecido como “dieselgate”, o caso resultou no pagamento de compensações financeiras à empresa por seu ex-CEO Martin Winterkorn.

Agora é a japonesa Toyota que está no centro dos holofotes. Nesse caso, a denúncia envolve questões relativas à segurança. Uma investigação conduzida pelo Ministério dos Transportes do Japão concluiu que a empresa apresentou dados incorretos em testes feitos por sete modelos, além de usar veículos modificados – aqueles que não circulam nas ruas ou não atendem a padrões estabelecidos pelo governo – para experimentos de colisão. O caso é grave. “Pedimos sinceras desculpas por qualquer preocupação ou inconveniente que isso possa causar aos nossos clientes”, disse a Toyota, em comunicado.

Mercado aumenta projeção da Selic e da inflação

A julgar pelas projeções do mercado financeiro, os investidores em renda variável terão tempos difíceis pela frente. O novo Boletim Focus aposta que haverá apenas mais um corte da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 2024. Trata-se de péssimo sinal para quem investe em ações – com a Selic alta, a renda fixa se torna mais atrativa. Segundo o relatório, a Selic encerrará o ano em 10,25%, enquanto a inflação será de 3,88%, acima dos 3,86% projetados na semana passada.

Indústria de refrigerantes passa por mudança histórica

O ano de 2023 representou um marco para a indústria de refrigerantes. Um relatório da consultoria Beverage Digest constatou que, pela primeira vez em muito tempo, a Pepsi deixou de ser a segunda colocada no mercado americano, o mais importante do mundo. Ela foi ultrapassada pela Dr Pepper, empresa criada em 1885 e que agora ganhou a preferência dos mais jovens. No final do ano passado, a Pepsi detinha 8,31% de participação de mercado, enquanto a Dr Pepper estava com 8,34%.

Petrobras corta preço do querosene de aviação

A gestão de Magda Chambriard à frente da Petrobras mal começou, mas ela já começou a mudar o preço dos combustíveis. Ontem, a empresa anunciou o corte de 7,6% no valor médio do querosene de aviação vendido para as distribuidoras. Com o novo reajuste, a redução acumulada no ano é de 8,8% – o equivalente a R$ 0,36 por litro. Em comparação com dezembro de 2022, a queda é de aproximadamente 30%. Ressalte-se que, em 2024, a empresa não modificou os preços da gasolina e do diesel.

15%

foi quanto cresceu a demanda de crédito por empresas em abril na comparação com o mesmo mês de 2023, segundo a Serasa Experian



“Eu posso comprar qualquer coisa que eu queira, mas infelizmente não posso comprar tempo”

Warren Buffett

Investidor americano, que fará 94 anos em agosto

Rapidinhas