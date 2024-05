Uma boa notícia para investidores: os pagamentos de dividendos estão em alta no Brasil. De acordo com um levantamento feito pela fintech Meu Dividendo, o volume pago pelas empresas aos seus acionistas soma R$ 128,8 bilhões de janeiro a maio de 2024, o que representa um avanço de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado. Trata-se da maior cifra para o intervalo desde que a fintech começou a fazer esse tipo de estudo, em 2020. Mais uma vez, a Petrobras foi a maior pagadora de proventos do país: a petrolífera distribuiu R$ 36,7 bilhões (na foto, plataforma da estatal). Recentemente, a empresa esteve no centro de uma polêmica em relação a esse tema. O presidente Lula queria barrar a distribuição de dividendos extraordinários pela companhia, mas a Assembleia Geral de acionistas da Petrobras foi na direção oposta, autorizando o desembolso. Resta saber se a petrolífera, agora comandada por Magda Chambriard, continuará a ser generosa no pagamento de proventos.



Ataques cibernéticos disparam no mundo

Os nossos dados nunca estiveram tão expostos – e o problema só aumenta. Em 2023, conforme estimativa feita pela empresa americana de telecomunicações Verizon, os ataques cibernéticos aumentaram 180% no mundo em relação a 2022. Mais uma vez, os golpes ransomware, quando criminosos sequestram dados digitais para liberá-los mediante pagamento de resgate, foram os mais comuns. Os brasileiros, que sofreram no ano passado 60 bilhões de tentativas de ataques, estão entre as maiores vítimas.

Chinesa Hisense quer brigar no mercado brasileiro de eletroeletrônicos

Nos próximos dias, a fabricante chinesa de eletroeletrônicos Hisense começará a produzir equipamentos em Manaus, no Amazonas. O projeto é fruto de parceria com as fábricas da Multi (antiga Multilaser) e Friovix. Fundada há 55 anos na cidade chinesa de Qinqdado, a empresa tem como carro-chefe os televisores com telas gigantes. No Brasil, não será diferente. A ideia da empresa é concorrer com as sul-coreanas LG e Samsung, que dominam o mercado de aparelhos de até 100 polegadas.

Nubank é escolhida uma das 100 empresas mais influentes do mundo

O banco digital brasileiro Nubank foi eleito pela revista americana Time uma das 100 empresas mais influentes do mundo – é a terceira vez que ingressa na lista. Para justificar a escolha, a publicação lembra que o Nubank possui mais de 100 milhões de clientes. É a primeira fintech fora da Ásia a alcançar tal marca. De fato, seu momento é muito positivo. Nesta semana, ultrapassou o Itaú Unibanco para se tornar a instituição financeira com maior valor de mercado da América Latina.



“Vocês não conseguirão vender esses carros”

Donald Trump

Ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à Casa Branca, em comício recente. Trump estava se referindo a veículos elétricos – ele quer acabar com os incentivos ao setor

4,6 milhões





de brasileiros entre 14 e 24 anos não trabalham nem estudam – é a geração “nem-nem”. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, eram 4,8 milhões um ano atrás

Rapidinhas

As proteínas alternativas representam um assunto controverso desde que chegaram ao mercado, mas novas polêmicas estão emergindo. No início de maio, os estados americanos da Flórida e do Alabama proibiram a venda de carne produzida em laboratório. Segundo as autoridades, a medida é uma forma de evitar que os produtores de carne percam trabalho.

O veto representa um novo desafio às startups do setor. No ano passado, a Upside Foods e a Eat Just receberam permissão da agência reguladora FDA para vender seus produtos nos Estados Unidos, mas, desde então, os investimentos diminuíram e os consumidores ainda continuam céticos em relação aos produtos.

As vendas de smartphones estão em alta na América Latina. Um novo relatório produzido pela empresa de análise de mercado Canalys apontou que elas subiram 26% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com os três meses iniciais de 2023. Significa que cerca de 35 milhões de celulares foram adicionados ao mercado latino.

As entregas por drones deverão ganhar novo impulso. Ontem, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos autorizou a Amazon a operar aeronaves para além do campo de visão do operador. Ou seja: será possível enviar encomendas para longas distâncias. O que parecia estar reservado para a ficção se tornou realidade.