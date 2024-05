Uma das vozes dentro do governo federal que lutaram pela queda do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu que a demissão foi decretada para acelerar investimentos da empresa. De acordo com Silveira, a ideia agora é ampliar aportes em áreas como refino, gás natural e fertilizantes.

Não custa lembrar: em gestões passadas do PT, os investimentos em refinaria e na indústria naval resultaram em episódios de corrupção revelados pela operação Lava-Jato e bilhões de reais em prejuízos ao país. Para se ter ideia, um relatório do Tribunal de Contas da União concluiu que o Brasil perdeu US$ 25 bilhões ao tentar resgatar a indústria naval.

O governo repetirá o erro do passado? Silveira afirmou que a futura CEO da Petrobras, Magda Chambriard, não será “subserviente” ao governo. Se isso é verdade, por que então foi preciso demitir Prates?



Anac demora, mas autoriza voos comerciais em Canoas





Diante da falta de previsão de reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que foi inundado pelas chuvas, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a realização de voos comerciais na base área de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A medida é oportuna, mas demorou para ser tomada. Desde o início da tragédia, chegar e sair do estado tem sido um desafio. Uma estratégia que funcionou foi a criação de uma rota de ônibus que liga o aeroporto de Florianópolis a Porto Alegre.



Krugman diz estar “confuso” com taxas de juros





Os economistas adoram vender certezas, inclusive porque isso faz parte do trabalho deles. Em um raro momento de humildade, o americano Paul Krugman, prêmio Nobel da Economia em 2008, afirmou que está “fanaticamente confuso” em relação ao rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. “Qualquer pessoa que afirma saber qual é a resposta para isso está se iludindo”, acrescentou, em entrevista concedida à Bloomberg Television. Segundo Krugman, faltam referenciais para o atual quadro econômico.



Brasil fracassa em ranking global de turismo





O Brasil aparece na vexatória 26ª posição no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo (TTDI, na sigla em inglês), criado pelo Fórum Econômico Mundial para elencar as nações mais preparadas para estimular o crescimento do setor. Entre os pontos fracos brasileiros, o indicador aponta problemas de segurança, que assustam visitantes estrangeiros, e recursos humanos insuficientes. No campo aposto, os pontos fortes do país são, segundo o indicador, riquezas de recursos naturais e culturais.







Rapidinhas





A escola de investimentos AUVP criou, em parceria com o banco BTG Pactual, uma plataforma de investimentos voltada aos clientes de média e alta renda. Além da plataforma, os clientes terão acesso a consultoria pelo sistema fee-based, baseado em taxas fixas e não em comissões, o que elimina o conflito de interesses comum às assessorias de investimento.



O Movimento pela Equidade Racial (Mover) lançou ontem, na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, uma plataforma de empregos voltada exclusivamente para profissionais negros. A ferramenta reunirá ofertas de empregos de empresas como Ambev, BRF, Danone, Nestlé, Pepsico e Renner, entre outras.



A XP Inc. teve lucro líquido de R$ 1,030 bilhão no primeiro trimestre de 2024, o que representou um acréscimo de 39% versus o mesmo período do ano passado. Em doze meses, as receitas da empresa aumentaram 28%, para um total de R$ 4,2 bilhões. O balanço também mostrou que a empresa fechou março com 4,5 milhões de clientes.



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) suspendeu o leilão para a importação de aproximadamente 100 mil toneladas de arroz de países do Mercosul. A ideia era evitar desequilíbrios no mercado após as enchentes no Rio Grande do Sul. Não foi informado o motivo do cancelamento, nem quando será realizado o novo leilão.



R$ 228,8 bilhões

foi o valor da arrecadação federal em abril. Segundo a Receita, trata-se do melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 1995