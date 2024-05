Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Trabuco mostrou fatores positivos do Brasil



Apesar dos desafios no campo econômico que ainda persistem, os participantes da “Semana do Brasil, evento promovido pelo Lide em Nova York, nos Estados Unidos, demonstraram boa dose de otimismo com os rumos do país.

Presidente do Conselho de Administração do banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi afirmou que o Brasil costuma desperdiçar oportunidades, mas citou fatores “incontestáveis” que nos colocam em vantagem em relação a outras nações. Entre eles, a capacidade para a produção de energia e alimentos, além do enorme potencial do setor de infraestrutura.

Em discurso feito para cerca de 300 investidores estrangeiros, o empresário Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento de Lula, foi na mesma linha. “O país está crescendo, o desemprego está caindo, as reformas estão andando, as exportações continuam muito ativas, a inflação se mantém módica e os juros caindo também”, disse Furlan.

Ata do Copom aumenta chance de Selic se manter inalterada



A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central permite, como sempre ocorre, várias interpretações, mas uma delas parece se aproximar de um consenso entre os analistas: é grande a chance de o comitê votar para manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, inalterada na próxima reunião, em junho. O documento reforçou a preocupação com o cenário externo turbulento e destacou que houve “esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal.”





Para Opep, demanda por petróleo seguirá alta



Os investidores que possuem petrolíferas em suas carteiras ficaram animados com o novo relatório divulgado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). De acordo com o documento, a demanda mundial aumentará em 2,25 milhões de barris por dia (bpd) em 2024 e em 1,85 milhão em 2025. Os números sustentam-se, segundo a entidade, na provável recuperação econômica mundial. “O ímpeto contínuo observado desde o início do ano poderá adicionar crescimento econômico global”, diz o texto.





Inflação na Argentina cai, mas ainda é muito alta



A inflação na Argentina recuou em abril, mas ainda é assustadoramente alta. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), os preços subiram 8,8% no mês passado, o que significou uma desaceleração diante do resultado de março, que foi de 11%. Contudo, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação no país vizinho disparou 289,4%. Os economistas esperam que, em maio, o número fique por volta de 7%, seguindo a trajetória de queda nos próximos meses.





Rapidinhas



A Enel Green Power (EGP), braço de geração de energia renovável do Grupo Enel, lidera, pelo segundo mês consecutivo, o ranking de parques eólicos mais eficientes do Brasil, segundo estudo da empresa de análise de dados do setor de energia ePowerBay. A pesquisa baseou-se em informações de março de 2024 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.



Em abril, a EGP iniciou a operação de 348 MW de capacidade instalada, com a inauguração do Complexo Eólico Aroeira (BA). O projeto custou R$ 2,1 bilhões e tem capacidade para gerar 1.800 GWh por ano, energia suficiente para abastecer grandes cidades como João Pessoa (PB) ou São Bernardo do Campo (SP).



Com cerca de 160 lojas distribuídas pelo Brasil, a Casa Bauducco quer ampliar as operações em Minas Gerais. No momento, a marca busca por franqueados em Belo Horizonte. A rede de franquias, que tem panetones e cafés como carros-chefes, investiu recentemente R$ 37,5 milhões em ações de reposicionamento da marca.



Os planos de saúde individuais terão reajuste de 7% pra o período entre maio de 2024 e 2025, conforme decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Trata-se do menor índice em década, com exceção da taxa nega tiva de 2021, durante a pandemia de covid-19. A decisão da ANS precisa ser validada pelo Ministério da Fazenda.



R$ 5,7 bilhões



é quanto o Banco do Brics destinará para obras de prevenção de desastres no Rio Grande do Sul





“A bolsa brasileira está extremamente barata e pode explodir para cima”



Felipe Guerra, sócio e diretor de investimentos da gestora Legacy Capital