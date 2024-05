Em 2020, no auge da pandemia de COVID-19, os países mais ricos do mundo não pouparam esforços para combater os efeitos perversos da crise. Naquele ano, os integrantes do G-20 injetaram US$ 21,9 trilhões na economia, algo jamais realizado na história. Sozinho, o Brasil desembolsou US$ 210 bilhões, o equivalente a 11% do PIB naquele ano. Números como esses mostram que o governo federal precisa, a exemplo do que foi feito lá atrás, abrir novamente os cofres para aliviar os danos de uma catástrofe de grandes proporções. Desta vez, a vítima é o Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a medida anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é acertada. A dívida do Rio Grande do Sul foi suspensa por três anos, o que dará um alívio de R$ 11 bilhões ao governo gaúcho. Pela proposta, o dinheiro que seria destinado para o pagamento da dívida deverá ser direcionado para o enfrentamento da tragédia. É uma medida urgente.

Companhias aéreas decolam com resultados mais positivos



O Emirates Group, controlador da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, teve lucro recorde de R$ 5,1 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, o que representou um aumento de 7% versus o ciclo anterior. A Emirates transportou 51,9 milhões de passageiros no período, também o maior volume da história. No Brasil, os balanços também trazem dados um pouco melhores A Azul teve prejuízo de R$ 324,2 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma queda de 55% sobre o resultado de um ano antes.

Vale concluiu descaracterização de barragem em Nova Lima



A Vale concluiu o processo de descaraterização da barragem B3/B4, situada em Nova Limas (MG). Trata-se de importante movimento. Em 2019, a barragem entrou em nível máximo de emergência, o que obrigou cerca de 100 famílias a deixarem as suas casas. Agora, a mineradora diz que se dedicará às obras de “reconformação do terreno, implantação do sistema de drenagem e revegetação.” Essa foi a 14ª barragem a montante eliminada pela Vale desde a criação de seu programa de descaracterização, há 5 anos.

Óculos de realidade virtual da Apple será lançado fora dos Estados Unidos

Lançados em fevereiro passado nos Estados Unidos, os óculos de realidade virtual da Apple Vision Pro jamais entusiasmaram os aficionados da empresa. Considerados caros e desconfortáveis de usar, os equipamentos encalharam nas prateleiras do país. Mesmo assim, a Apple deu início à segunda etapa de lançamento do produto. Agora, o Vision Pro será endereçado para outros mercados. Funcionários das lojas internacionais da Apple foram convocados para realizar treinamentos sobre o produto.

Rapidinhas

No ano passado, os rios Tietê e Pinheiros, em São Paulo, tiveram a maior retirada de resíduos de dentro de seus leitos desde 2015. Ao longo de 190 quilômetros, as máquinas removeram 1,16 milhão de metros cúbicos de sedimentos diversos, como areia, lixo e pneus – a carga encheu o equivalente a 83 mil caminhões basculantes.

A iniciativa consumiu R$ 145,8 milhões e é executada pelo DAEE, órgão regulador de recursos hídricos do Estado de São Paulo. O trabalho de desassoreamento também permite reciclar parte do material. Os pneus recolhidos são reaproveitados – aço, borracha, óleo, gás e outros componentes viram matéria-prima novamente.

O Sicredi, maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, projeta o aumento de 18% dos empréstimos concedidos para o agro em 2024. A queda da Selic – e a consequente redução das taxas oferecidas ao setor – deverão impulsionar os negócios. Apenas no âmbito do Plano Safra 2023/2024, o Sicredi deverá liberar aproximadamente R$ 50 bilhões.

Depois da tentativa fracassada de abrir o capital nos Estados Unidos, a empresa chinesa de comércio eletrônico Shein está preparando o terreno para fazer uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) em Londres, na Inglaterra. Segundo a agência Reuters, a Shein está avaliada em US$ 66 bilhões (R$ 330 bilhões).

9,75%

deverá ser a taxa Selic no final do ano, segundo o Boletim Focus, relatório que calcula a média das estimativas de 100 instituições financeiras do país

“Estamos sendo bastante criteriosos para tomar medidas de acordo com a formatação adequada, sustentável, sempre com o acompanhamento dos demais poderes e do Tribunal de Contas”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o programa de socorro ao Rio Grande do Sul