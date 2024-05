Como a tragédia no Rio Grande do Sul demonstrou, a indiferença custa caro, levando à perda de vidas e gerando calamidades sem precedentes.

O desastre no Rio Grande do Sul é motivo de preocupação para a maior parte dos brasileiros. De acordo com um levantamento feito pela Genial Pesquisas em parceria com o Instituto Quaest, 94% dos entrevistados temem as consequências econômicas da tragédia, enquanto 64% associam as enchentes às mudanças climáticas. O estudo leva a uma conclusão inevitável: o negacionismo em relação aos extremos do clima perde espaço na sociedade. Nunca ficou tão claro que é preciso agir para frear o aquecimento global e proteger o planeta da degradação ambiental. Contudo, o que se observa é muito discurso em prol da agenda ESG, mas poucas ações efetivas, tanto por parte dos governos qua nto da iniciativa privada. Como a tragédia no Rio Grande do Sul demonstrou, a indiferença custa caro, levando à perda de vidas e gerando calamidades sem precedentes. Já era hora de o negacionismo estúpido e insensível ficar para trás.





Crise da Coteminas aumenta disputa por poder na Fiesp





Desde que assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva vem enfrentando a oposição de representantes da própria entidade. Alguns desafetos o consideram próximo demais do PT, o que, na visão deles, seria um impeditivo para a realização de um bom trabalho. Nos próximos dias, certamente a pressão aumentará. Sua empresa, a Coteminas, entrou com pedido de Recuperação Judicial. Ou seja, muitos se sentirão encorajados a aumentar as críticas.





Rede D’Or e Bradesco Segundos criam empresa de hospitais





O setor de saúde está movimentado no Brasil. Para surpresa do mercado, a Rede D’Or e o Bradesco Seguros uniram forças para criar uma rede de hospitais. Chamada Atlântica D’Or, ela receberá R$ 1,1 bilhão em investimentos destinados para a construção de três unidades, duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. O ramo hospitalar vem passando por forte consolidação. No ano passado, o Bradesco Seguro e o Mater Dei anunciaram a construção de um hospital em São Paulo ao custo de R$ 600 milhões.





Accenture inaugura laboratório de Inteligência Artificial em São Paulo





A consultoria Accenture aumentou a aposta na Inteligência Artificial. Ontem, a empresa inaugurou, em São Paulo, seu primeiro centro para desenvolvimento de IA Generativa da América Latina. O laboratório foi batizado de Gen AI Studio e tem como missão fomentar tecnologias na área. A Accenture possuiu 24 unidades desse tipo espalhadas pelo mundo. De fato, a companhia tem planos ambiciosos para o segmento. Sua ideia é ampliar em 40% o número de profissionais especializados em IA.





Rapidinhas



A brasileira Mills, maior empresa de locação de plataformas elevatórias da América Latina, finalizou a compra da empresa paulista JM Empilhadeiras por cerca de R$ 280 milhões. É um negócio importante no setor. A JM possui uma frota com 1,9 mil equipamentos, o que ajudará a Mills a ampliar a sua carteira de clientes.





A rede de franquias de óticas Chilli Beans pretende abrir 400 lojas de rua até o final de 2025. Para isso, a empresa aposta em unidades mais acessíveis, com investimentos a partir de R$ 190 mil. O comércio fora de shoppings avança. Segundo a pesquisa Índices de Performance do Varejo, o segmento cresceu 11% nos últimos 12 meses.





A partir de hoje, a companhia aérea Latam adiciona 46 voos extras semanais para atender o Rio Grande do Sul. As aeronaves partirão de São Paulo com destino aos aeroportos de Jaguaruna (SC), Florianópolis (SC) e Caxias do Sul (RS). Registre-se que as operações no aeroporto de Porto Alegre, a capital do estado, estão suspensas.





O banco Inter lucrou R$ 195 milhões no primeiro trimestre de 2024, resultado que supera em 700% o desempenho alcançado nos três primeiros meses de 2023. Boa parte do crescimento deve ser atribuída ao aumento expressivo da base de clientes, que chegou a 31 milhões. Atualmente, o Inter está avaliado em US$ 2,4 bilhões.





US$ 12 bilhões



é quanto a Disney perdeu, desde 2019, com o seu canal de streaming Disney+







“A mudança climática é real e tem mostrado como afeta os países”



Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)