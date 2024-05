Diversos indicadores e projeções divulgados nos últimos dias podem dar a impressão de que os ventos passaram a soprar a favor da economia brasileira. Um deles chama especial atenção. Em março, os investimentos diretos no país somaram US$ 9,6 bilhões. Segundo o Banco Central, trata-se do melhor resultado para o mês em 12 anos. Não é só. Ontem, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne os países ricos, melhorou sua projeção para o crescimento da economia brasileira em 2024: a estimativa agora é de avanço de 1,9%. Também nesta semana, a agência americana de classificação de risco Moody’s alterou a perspectiva da nota de crédito do Brasil, que passou de neutra para positiva. Significa, portanto, que tudo vai bem? Não é bem assim. Os pequenos sinais positivos trazidos pelos indicadores não expressam uma virada de página na economia. Na verdade, os desafios persistem – o desequilíbrio das contas públicas é prova disso.





Show de Madonna terá impacto econômico de R$ 300 milhões





A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Econômico do Rio de Janeiro fez uma nova projeção sobre o impacto econômico do show gratuito que a cantora Madonna fará na cidade, amanhã. E o número surpreende. O show deverá gerar cerca de R$ 300 milhões para a economia carioca, considerando gastos dos fãs com alimentação, transporte e hospedagem. Algumas empresas se prepararam para aproveitar a onda. Apenas a companhia aérea Azul adicionou 170 voos extras para o Rio.



Brasil se consolida como quarto maior emissor de turistas para os EUA





Não é de hoje que os turistas brasileiros invadem os Estados Unidos, mas a presença deles tem sido cada vez maior. O novo relatório do Escritório Oficial de Viagens do país constatou que o Brasil ultrapassou a Coreia do Sul e assumiu o quarto lugar entre os principais emissores de turistas estrangeiros na categoria “overseas” (visitantes de longa distância). No ano passado, 1,6 milhão de brasileiros estiveram por lá, atrás de britânicos (3,9 milhões), alemães (1,8 milhão) e indianos (1,7 milhão).



Número de empresas em recuperação judicial segue em alta no país

Depois de quebrar recordes em 2023, o número de empresas em processo de recuperação judicial segue em alta em 2024. No primeiro trimestre, 4,2 mil companhias estavam nessa situação no país, o que significa um acréscimo de 4% em relação ao último trimestre de 2023, conforme dados apurados pela consultoria RGF & Associados. Assim como ocorreu no ano passado, o setor que enfrenta as maiores dificuldades é o agronegócio – produtores de cana-de-açúcar e laticínios têm sofrido mais.



Rapidinhas

O grupo Wiser Educação, que tem entre os sócios os empresários Flávio Augusto e Carlos Wizard Martins, aumentou de 40% para 100% a sua participação na escola de negócios Conquer. Augusto chegou a ser dono do time de futebol americano Orlando City, enquanto Martins fez fortuna com escolas de inglês a preços acessíveis.

Uma projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) calcula que as vendas no varejo para o Dias Mães deverão somar R$ 13,2 bilhões. Se confirmado, o resultado representará um avanço de 3,5% versus um ano atrás. O setor de vestuário e calçados deverá responder pelo maior parte (R$ 5,1 bilhões) do volume financeiro.

A demanda global por transporte aéreo global (indicador conhecido pela sigla RPK, ou receita por passageiro-km) aumentou 14% em março na comparação com igual mês do ano passado. Entre as regiões, a América Latina teve melhor desempenho, com alta de 20%. Os números são da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês).

As mudanças climáticas deverão provocar mudanças na produção global de vinhos. Segundo estudo publicado na Nature Reviews Earth & Environment, regiões vinícolas tradicionais da Espanha, França, Itália e Grécia ficarão ameaçadas de extinção. Na francesa Bordeaux, há o risco de as colheitas diminuírem até 70%.



US$ 64 bilhões

Foi quanto o Brasil recebeu em investimento estrangeiro direto em 2023. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país só recebeu menos recursos do que os Estados Unidos

“Não há risco de sermos otimistas demais, eu sou mais para o lado conservador”

Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, ao comentar os resultados do banco no primeiro trimestre