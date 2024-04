A piora do ambiente econômico global tem provocado um efeito indigesto na B3, a bolsa de valores de São Paulo: a debandada de estrangeiros. No acumulado de 2024, os investidores do exterior retiraram cerca de R$ 30 bilhões da bolsa brasileira – é o pior fluxo de capital internacional desde o auge da pandemia, em 2020.

Para piorar, nada indica que o quadro será revertido, o que faz supor que novos recordes negativos serão quebrados. Isso ajuda a explicar por que o Ibovespa está empacado. Mas nem tudo está perdido. Quando se trata de Investimento Estrangeiro Direto (IED), o Brasil avançou algumas casas.

Um levantamento feito pela consultoria Kearney colocou o país na 19ª posição entre as 25 nações mais atrativas para investimentos. É o melhor resultado desde 2017. Contudo, ainda estamos distantes de 2010, quando ocupamos o terceiro lugar. Entre os emergentes, o Brasil ocupa o quinto posto na lista de 2024, atrás da China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Índia.

General Atlantic e XP compram parte de empresa que é dona da CazéTV

Os negócios ligados ao esporte estão em alta no Brasil. Nesta semana, a gestora americana General Atlantic e a brasileira XP Private Equity oficializaram a compra de uma fatia da empresa de mídia e marketing esportivo LiveMode. Dona da CazéTV, a LiveMode é parceira de entidades como Comitê Olímpico Internacional e Comitê Olímpico Brasileiro. Há alguns dias, foi nomeada agência exclusiva da Fifa para vender os direitos da Copa do Mundo de 2026 no Brasil. O valor da transação não foi revelado.

Número de brasileiros em viagem ao exterior é recorde

Mês após mês, o setor aéreo vem quebrando recordes no período pós-pandemia. Em março, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), dois milhões de brasileiros viajaram para o exterior. Trata-se de um avanço de 21% versus o mesmo mês de 2023 e do 24º mês consecutivo de alta do número de bilhetes internacionais vendidos. Considerando as informações acumuladas no primeiro trimestre, o salto foi ainda maior, de 23%. Dados preliminares de abril mostram que as vendas seguem em alta.

Com rivais em alta, Apple perde espaço na China

A Apple continua enfrentando dificuldades para enfrentar a concorrência chinesa. No primeiro trimestre, as vendas de smartphones no país da Muralha desabaram 19% em relação ao mesmo período do ano passado – é o pior resultado desde 2020. A Apple tem perdido espaço principalmente para a Huawei, mas outras marcas também a incomodam. Dados da consultoria Counterpoint mostram que a China é o terceiro maior mercado da Apple no mundo, respondendo por 17% das receitas da companhia.

R$ 190,6 bilhões

foi a arrecadação federal em março. Segundo a Receita Federal, o número representa um avanço de 7% na comparação anual, além de significar o maior valor da história para o período

Rapidinhas

Apesar do que faz supor a lógica, os ricos – aqueles que têm acesso aos mais variados tipos de aplicações financeiras – também investem na poupança. De acordo com um levantamento feito pelo banco Itaú Personnalité em parceria com o Instituto Locomotiva, 41% da alta renda colocam parte de seus recursos na velha caderneta.

A americana Microsoft lançou um modelo de inteligência artificial que, entre outras funcionalidades, é capaz de gerar conteúdo para publicações em redes sociais. Mas não é apenas isso o que ele faz. Chamado Phi-3-mini, o sistema também está preparado para resumir os pontos principais de relatórios e documentos longos.

O pagamento de precatórios, aqueles valores que o governo precisa necessariamente pagar após condenações na Justiça, poderá impulsionar o PIB brasileiro. Segundo estudo do Itaú, as compras feitas em janeiro e fevereiro com cartões de débito ou crédito por pessoas que receberam precatórios foram 10% maiores do que as demais.

O ex-jogador britânico de futebol David Beckham e o ator americano Mark Wahlberg estão envolvidos em uma rumorosa batalha jurídica. De acordo com Beckham, a empresa de Wahlberg, a rede de academias F45, não honrou compromissos financeiros com o antigo craque da seleção inglesa. O valor da causa é de US$ 10,5 milhões, ou R$ 54 milhões.