Aplicativo aberto em celular. Decisão do governo dos EUA pode fechar operação no país

Não foram poucos os analistas que defenderam a decisão do presidente americano, Joe Biden, de sancionar uma lei que poderá banir o TikTok nos Estados Unidos. O argumento deles é que a rede social representa um perigo para o país, pois os dados coletados pela plataforma poderiam ser usados para atividades de espionagem. Esse é um ponto de vista válido.

E se a medida fosse tomada pelo governo da Venezuela? O que diriam os analistas? Muito provavelmente, afirmariam que se trata de ingerência indevida do estado nos desígnios de empresas privadas. Biden pretende que a operação do TikTok em seu país seja controlada por uma companhia 100% americana. Isso não significaria, em certa medida, um tipo de expropriação?

Ontem, a ByteDance, dona do TikTok, avisou que prefere encerrar as atividades do aplicativo nos Estados Unidos em vez de vendê-lo. Não custa lembrar que os chineses usam remédio parecido. Facebook, Instagram e YouTube são proibidos no país asiático.

Na Ásia, semana de seis dias começa a se tornar realidade

Enquanto muitas empresas, principalmente na Europa, discutem a possibilidade de incorporar a semana de quatro dias, emendando a sexta-feira com a folga do fim de semana, a sul-coreana Samsung vai na direção oposta. A partir de maio, os executivos do conglomerado serão obrigados a trabalhar seis dias por semana. Segundo a imprensa da Coreia do Sul, a medida é emergencial e será suspensa assim que possível. Há dúvidas sobre isso. Na China, várias companhias adotam o expediente prolongado.

Inteligência Artificial preocupa Alexandre de Moraes

No Brasil, os debates sobre a regulação de redes sociais tendem a ganhar força com a proximidade do calendário eleitoral – as eleições municipais serão em outubro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), falou sobre o assunto em evento realizado ontem em Londres: “A Justiça Eleitoral precisa garantir que os eleitores tenham todas as informações possíveis, mas que não sejam bombardeados por notícias fraudulentas anabolizadas por Inteligência Artificial.”

Petrobras Nelson Almeida/ AFP – 2/2/24

Petrobras pagará dividendos extraordinários – e ações disparam

A decisão já era esperada pelo mercado financeiro, mas bastou isso para impulsionar a cotação das ações da Petrobras na bolsa de valores. Em Assembleia Geral realizada ontem, os acionistas da petrolífera aprovaram a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da companhia. Como resultado, a empresa distribuirá o equivalente a R$ 2,79 por ação. A União, principal acionista da Petrobras, receberá uma bolada: aproximadamente R$ 6 bilhões.

"A reforma tributária substitui um sistema injusto que penaliza os mais pobres" Evaristo Sá/AFP

RAPIDINHAS

Em março, o preço médio do frete por quilômetro rodado caiu 1,4% em relação a fevereiro, conforme levantamento realizado pela Edenred Repom. De acordo com especialistas, há duas explicações óbvias para o recuo: o atraso na safra de grãos e a queda do valor do litro do diesel. Em abril, a tendência é de que o preço do frete suba ligeiramente.





A Log Commercial Properties, empresa de galpões logísticos que faz parte do grupo MRV&CO, deverá encerrar 2024 com R$ 900 milhões investidos em 500 mil metros quadrados de área bruta locável – é um recorde na história da companhia. Segundo a Log, os novos galpões serão erguidos em diferentes regiões brasileiras.





A startup QI Tech, especializada na criação de infraestrutura tecnológica para serviços financeiros, ultrapassou US$ 1 bilhão em valor de mercado. Assim, tornou-se o primeiro unicórnio – como são chamadas as startups com avaliação superior a esse montante – brasileiro de 2024. A empresa nasceu em 2018 e, desde então, cresceu em ritmo veloz.