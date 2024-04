Já era tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ontem ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. São 300 páginas e 500 artigos que criam novas regras para a cobrança de impostos no país, uma iniciativa mais do que necessária.

“Nosso sistema tributário será um dos mais modernos do mundo”, disse Haddad, ao entregar o relatório. É agora, contudo, que começa uma das fases mais complicadas: a apreciação do texto pelo Congresso. Ele passará primeiro por comissões da Câmara dos Deputados (foto) e depois irá ao plenário. A seguir, será encaminhado para o Senado.

Se for aprovado pelas duas casas, seguirá para a sanção do presidente Lula. Analistas que acompanham os meandros de Brasília dizem que é baixa a possibilidade de aprovação definitiva ainda em 2024, dado o calendário político apertado – é ano de eleições municipais. De todo modo, foi dado um passo importante para desatar o nó tributário do país.



Estudo compara bolsa brasileira com americana

Um estudo feito pela Elos Ayta Consultoria mostra como a bolsa brasileira é pequena em comparação com a americana. O valor de mercado de todas as empresas do país listadas na B3, a bolsa de São Paulo, era de US$ 908 bilhões em 23 de abril. Para ter ideia, cinco companhias listadas nos Estados Unidos – Adobe, Apple, Boeing, Intel e Tesla – tiveram perdas, em valor de mercado, de US$ 927 bilhões no acumulado do ano. Ou seja, as perdas delas foram maiores do que todo o mercado brasileiro.



Google vai vetar anúncios políticos a partir de maio

Enquanto o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), defende a liberdade total para as pessoas e empresas publicarem o que quiserem na rede social – inclusive mensagens ofensivas –, o Google caminha na direção oposta. A empresa americana informou que, em conformidade com uma nova regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vetará anúncios políticos no site de buscas e também no YouTube. De acordo com o Google, a medida entrará em vigor em maio.



Nos EUA, a primeira companhia aérea só para pets

A morte do golden retriever Joca em um voo da Gol expôs como as aéreas brasileiras estão despreparadas para transportar animais. Nos Estados Unidos, o cenário não é muito diferente – mas começa a mudar. Em 23 de maio, será realizado o primeiro voo da Bark Air, especializada em voos para pets. A aeronave foi configurada para acomodar 10 cães, que poderão circular com coleira ao lado de seus donos. No início, haverá voos regionais pelos Estados Unidos e uma rota para Londres, na Inglaterra.



Rapidinhas

A Belterra, startup amazônica especializada na implantação de Sistemas Agroflorestais em larga escala, vai lançar em Parauapebas (PA), com apoio do Fundo Vale, o maior viveiro de cacau do país. O espaço terá capacidade de produção de 10 milhões de mudas, que serão usadas na recuperação de áreas na Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado.



A operadora Vivo tem projetos ambiciosos para a promoção da diversidade. Em 2023, a companhia abriu 2,7 mil vagas – metade delas voltadas exclusivamente para negros. Atualmente, 33% dos líderes da empresa são pretos e pardos, enquanto as mulheres representam 37% da liderança executiva. A companhia possui mais de 100 funcionários trans.



Apesar dos eventos negativos, incluindo o desprendimento, em pleno voo, do pedaço da fuselagem de um de seus aviões, a Boeing reduziu o seu prejuízo no primeiro trimestre de 2024. Ainda assim, o valor é alto: as perdas somaram US$ 343 milhões no período, abaixo dos US$ 414 milhões apurados nos três primeiros meses de 2023.



A montadora sul-coreana Hyundai e o governo da Holanda assinaram uma parceria que prevê o desenvolvimento em conjunto de tecnologias para melhorar a fluidez do sistema viário do país europeu. A ideia é que os serviços multimídia dos carros da Hyundai forneçam, em tempo real, informações sobre o trânsito.





“Estou otimista com o Brasil e não é de agora”

Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central



US$ 12 bilhões

foi o lucro da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, no primeiro trimestre, uma alta de 117% versus o mesmo período do ano passado