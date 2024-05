A consultoria Datagro estima que os prejuízos causados à safra de arroz pelas enchentes no Rio Grande do Sul poderão chegar a R$ 68 milhões. Para outras culturas, como soja, os cálculos ainda não foram feitos, mas é provável que o número supere a casa dos R$ 100 milhões. No caso do milho, calcula-se uma perda de 27% da área da plantada no estado. Além das culturas agrícolas, a cadeia produtiva de carnes também sofre com a calamidade, obrigando os frigoríficos a alterar a programação de abates. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que há dez unidades processadoras de carnes de aves e suínos paralisadas pela impossibilidade de processar insumos. Dificuldades logísticas – muitas rodovias foram destruídas pelas águas – também são obstáculos que demandarão um bom tempo para serem superados. É certo que as perdas disseminadas por diversos segmentos do agronegócio trarão um efeito indigesto para a economia brasileira: a inflação de alimentos.





Varejo gaúcho desaba, mas vendas em supermercados avançam





Os estragos para a economia gaúcha se espalham por diversos setores. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado, as vendas do varejo local caíram 16% entre 30 de abril e 5 de maio versus o mesmo intervalo de um ano atrás. Para se ter ideia, no Brasil todo a queda foi muito inferior, de 3%. A pesquisa também mostrou que os segmentos mais afetados foram os de vestuário e alimentação (bares e restaurantes). Na contramão, as vendas em supermercados cresceram 14% com o temor do desabastecimento.





Google vai capacitar dez startups brasileiras



O Brasil será o primeiro país a receber o programa “AI Academy”, criado pelo Google para capacitar startups que desenvolvem soluções voltadas para a Inteligência Artificial. O projeto consiste em treinamento com duração de dez semanas para as dez empresas – sete de São Paulo, uma de Minas Gerais, uma do Rio de Janeiro e outra do Amapá – que foram selecionadas pela Google. Entre os temas abordados estão modernização de aplicativos, segurança digital e aprendizado de máquina.





OpenAI cria ferramenta que detecta imagens falsas





A OpenAI, criadora da Inteligência Artificial ChatGPT, lançou uma ferramenta capaz de identificar, com 98% de precisão, se uma imagem foi gerada por IA. A invenção é oportuna: graças à própria OpenAI, está cada vez mais difícil distinguir o que é trabalho de um humano ou de uma máquina. Na era em que fake news circulam a toda velocidade nas redes sociais, a solução pode ser importante para evitar que imagens falsas – como pessoas em situações constrangedoras – se espalhem pela internet.



Rapidinhas





O home office perde espaço no universo corporativo brasileiro. Uma pesquisa da consultoria Robert Half constatou que 35% das empresas do país exigem a presença diária dos funcionários nos escritórios. No final do ano passado, o índice era de 30%. Os profissionais não querem isso – só 6% concordam com a obrigatoriedade.





A montadora General Motors manterá a planta em Gravataí (RS) parada pelo menos até o próximo dia 10. A unidade havia interrompido as atividades desde 2 de maio para “ajustar a produção às demandas do mercado.” Agora, a pausa se deve à tragédia no estado. A empresa diz que emprestou veículos para resgates de vítimas das enchentes.





A companhia aérea Gol retomou a parceria de codeshare (compartilhamento de voos) com a South African Airways, maior companhia aérea da África do Sul. Segundo a Gol, o acordo beneficiará passageiros que embarcarão nos voos internacionais entre Guarulhos, na Grande São Paulo, e a Cidade do Cabo e Johanesburgo.





A guerra entre a rede social TikTok e o governo dos Estados Unidos ganhou novo capítulo. A ByteDance, dona da plataforma, entrou com ação no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para impedir a proibição do TikTok no país. O grupo chinês alega que a decisão de Washington viola a liberdade de expressão prevista na Primeira Emenda.





US$ 15 bilhões





é o valor que a fabricante brasileira de celulose Suzano deverá oferecer pela compra da americana International Paper, segundo a agência Reuters. As empresas não confirmam a informação





“Nosso objetivo não é reter capital além do que precisamos para manter a operação”



Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco, ao revelar que o banco poderá pagar dividendos extras em 2024