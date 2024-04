Com juros menores, o crédito fica mais barato, e as pessoas se sentem encorajadas a gastar e movimentam as vendas do comércio

O Brasil está distante de crescer de forma robusta, mas alguns indicadores apontam que há, sim, bons sinais na economia. Em fevereiro, as vendas do comércio varejista brasileiro surpreenderam. Elas subiram 1%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Para se ter ideia, o consenso dos analistas apontava para uma queda de 1%. Há duas razões principais para o desempenho: a redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, e o aumento da massa de rendimentos da população. Com juros menores, o crédito fica mais barato, e as pessoas se sentem encorajadas a gastar. Ao mesmo tempo, os bons índices de emprego colocam mais dinheiro no bolso dos trabalhadores. Muitos analistas consideram até mesmo que o crescimento do PIB em 2024 será de “melhor qualidade” do que o de 2023, embora provavelmente menor. No ano passado, foi o agronegócio que impulsionou os resultados da economia. Desta vez, deverá ser o consumo.

Medo de demissão está menor no Brasil

Com o mercado de trabalho aquecido, o temor de ser demitido está menor entre os brasileiros. É isso o que mostra uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o estudo, 52% afirmam ter pouca ou nenhuma preocupação com uma possível dispensa, enquanto 31% têm grande medo. Para efeito de comparação, em 2021 a preocupação excessiva estava presente entre 44% dos entrevistados. Outro dado interessante: quanto maior a escolaridade, menor é o receio do desemprego.

Ambev investirá R$ 150 milhões em cervejaria de Anápolis

A Ambev anuncia hoje um investimento de R$ 150 milhões na sua cervejaria em Anápolis (GO), a Cebrasa. O aporte será feito para a ampliação da capacidade de produção de rótulos premium de cerveja, como Spaten, Corona, Stella Artois e Original. A Cervejaria de Anápolis é responsável pelo abastecimento de 7 estados do Centro-Oeste e Norte, além do Distrito Federal. Desde o ano passado, a Ambev vem destinando R$ 1 bilhão nas operações no Maranhão, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Goiás e Paraná.

Inflação alta nos Estados Unidos afeta investidores brasileiros

Um tema que merece atenção redobrada dos investidores diz respeito à inflação nos Estados Unidos. Os novos dados sobre o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) vieram acima do esperado, indicando que o início do ciclo de cortes de juros no país pode estar distante. Juros altos na maior economia do mundo costumam causar estragos em países emergentes como o Brasil. Nesse contexto, os investidores evitam correr riscos, retirando recursos de nações menos desenvolvidas.

Rapidinhas

A Embraer assinou dois acordos com a Empresa Nacional Aeronáutica do Chile (Enaer) para a fabricação de peças de aeronaves e prestação de serviços de manutenção de aviões militares, omo o A-29 Super Tucano e o C-390 Millennium, além de jatos comerciais. Não se trata de um projeto inédito: as empresas são parceiras desde 1990.

O Brasil vai manter as tarifas sobre as importações de etanol dos Estados Unidos. Quem garante isso é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. “Não poderíamos precarizar os produtores brasileiros”, disse Fávaro, em evento em Brasília. Nos últimos meses, autoridades americanas têm pressionado o Brasil para eliminar as tarifas.

O consórcio Infraestrutura MG venceu o leilão de relicitação do trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora da rodovia BR-040. Além do grupo vencedor, participaram da disputa a CCR e o consórcio Vetor Norte, representado pela Terra Investimentos. O certame foi realizado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Nunca tantos profissionais brasileiros buscaram oportunidades de trabalho nos Estados Unidos. Um levantamento da Bicalho Consultoria a partir de dados do Serviço de Imigração e Cidadania mostrou que as concessões de vistos do tipo EB-2 cresceram 837% nos últimos 6 anos, para quebrar recorde no ano passado – foram quase 2 mil.





"A Inteligência Artificial generativa pode ser a maior transformação tecnológica desde a internet”

Andy Jassy, presidente da Amazon

438 mil

motos foram produzidas no Brasil no primeiro trimestre de 2024. Segundo a Abraciclo, entidade que reúne os fabricantes, trata-se do melhor desempenho para o período em uma década.