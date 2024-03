A Superquarta – expressão usada pelo mercado financeiro para se referir ao dia em que o Banco Central brasileiro e o Fed, o Banco Central americano, anunciam suas políticas monetárias – não trouxe surpresas. Nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas sinalizou que poderá haver três reduções até o final do ano. Com a decisão, a probabilidade de cortes para a próxima reunião de junho subiu de 50% para 70%, conforme estimativa feita pelo mercado americano. No Brasil, o BC reduziu a Selic, a taxa básica da economia, em 0,50%, para 10,75% ao ano, exatamente como o previsto pela maior parte dos analistas. Em comunicado, o Comitê de Política Monetário (Copom) sinalizou que deverá haver nova redução, no mesmo patamar, no encontro de 8 de maio. O setor produtivo não gostou. “A situação da inflação no Brasil já permite, há algum tempo, uma redução mais intensa dos juros reais”, disse Ricardo Alban (foto), presidente da Confederação Nacional da Indústria.

9%

é quanto a cesta da Páscoa ficou mais cara em 2024 versus 2023, segundo a Fundação Getulio Vargas. A lista de produtos inclui bacalhau, azeite e batata, entre outros itens

Mercado melhora avaliação de Haddad e piora a de Lula

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguem direções opostas na avaliação do mercado financeiro. Segundo pesquisa feita pela Genial/Quaest com gestores de fundos de investimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro, 64% dos entrevistados consideram a gestão do presidente negativa. O índice piorou – em novembro do ano passado, estava em 52%. É diferente com Haddad. Em novembro, 43% diziam que o trabalho do ministro era positivo. Agora, o número chegou a 50%.

Shein avança a passos largos no Brasil

A plataforma de comércio eletrônico Shein já produz no Brasil 55% de tudo o que vende no país. O dado surpreendente foi apresentado durante o South Summit Brazil, evento realizado em Porto Alegre. E a empresa não pretende parar por aí: a ideia é chegar a 85% em no máximo dois anos, segundo revelou Felipe Feistler, que comanda a operação da gigante chinesa no mercado brasileiro. Em 2023, a Shein faturou R$ 10 bilhões no mercado brasileiro, um avanço de 40% em comparação com 2022.

Saverin, do Facebook, vai investir em startups na Ásia e nos Estados Unidos

Eduardo Saverin (foto), o bilionário brasileiro que cofundou o Facebook com Mark Zuckerberg, está de olho em startups voltadas para os setores de tecnologia climática e saúde. Seu fundo de investimentos, o B Capital, levantou US$ 750 milhões junto a apoiadores externos. Contudo, Saverin mais uma vez ignora o Brasil. A ideia é que os recursos sejam desembolsados em projetos sediados principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. A B Capital foi fundada em 2016 e gerencia US$ 6 bilhões.

“Se você vê uma fraude e não diz ‘fraude’, você é uma fraude”



Nassim Taleb, Ensaísta, matemático e autor de livros consagrados no meio financeiro como “Cisne Negro” e “Antifrágil”

RAPIDINHAS

Para onde vai Guido Mantega, ex-ministro e amigo de Lula? Segundo a emissora CNN Brasil, Mantega foi convidado a ocupar uma cadeira no conselho de administração da Braskem, em uma das vagas que pertencem à Petrobras, que é dona de 36% do capital da petroquímica. Ele já teve seu nome cogitado na Vale, mas a ideia não emplacou.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Stone, fintech voltada para serviços financeiros, uniram forças para lançar um índice de monitoramento do desempenho de empresas do setor. De acordo com a entidade, a ideia é reunir dados nacionais e estaduais a respeito da performance de bares e restaurantes.

A empresa de estaleiros OSX, que pertence ao empresário Eike Batista, protocolou o seu plano de recuperação judicial. Entre as propostas está o desconto de 78% no montante devido aos credores, estimado em R$ 7,9 bilhões. A primeira recuperação judicial da empresa ocorreu entre 2013 e 2020, quando suas dívidas totalizavam R$ 5,3 bilhões.

Uma pesquisa realizado pela Endeavor mostrou os desafios que se colocam diante de empreendedores negros e mulheres. Segundo o estudo, 30% das empreendedoras temem o fracasso, enquanto o índice é de 10% entre os homens. Por sua vez, 29% dos negros têm receio do insucesso, índice superior aos dos brancos (22%).