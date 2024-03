Depois de quatro meses, o dólar comercial voltou a ultrapassar a marca dos R$ 5. Há diversas explicações para o movimento. No contexto internacional, incertezas sobre a queda de juros nos Estados Unidos impulsionam a moeda americana, enquanto no ambiente doméstico persistem preocupações com o cenário fiscal, o que contribuiu para a depreciação do real.

Amanhã, as decisões da Superquarta – como o mercado financeiro se refere ao dia em que o Banco Central brasileiro e o Fed, o Banco Central americano, anunciam suas políticas monetárias – podem causar efeitos adicionais sobre o dólar, embora não sejam esperadas surpresas. É consenso no mercado financeiro que, nos Estados Unidos, não haverá alteração na taxa de juros. No Brasil, a aposta é de redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano. Se o número for confirmado, representará o menor patamar desde fevereiro de 2022.



Rede 5G cresce de forma acelerada no Brasil

A tecnologia 5G avança para cobrir todo o território nacional. Ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a ativação do recurso em 395 cidades do país. Agora, 3,6 mil dos 5,5 mil municípios brasileiros contam com a quinta geração da internet. Segundo a Anatel, 181 milhões de pessoas já podem acessar o 5G. A tecnologia abre as portas para uma nova era. Ela permitirá conquistas na área da inteligência artificial e aumentará a conectividade até mesmo em regiões remotas.

Vivara troca comando e ações desabam

Uma velha máxima do futebol pode explicar o tombo da rede de joalherias Vivara na bolsa. Nos campos, costuma-se dizer que não se mexe em time que está ganhando. No mundo corporativo, os investidores também não gostam de mudanças inesperadas de rumo, especialmente se o negócio vai bem. Na última sexta-feira, a companhia anunciou a volta do fundador Nelson Kaufman ao cargo de CEO, após a renúncia de Paulo Kruglensky. O mercado não gostou. Ontem, a cotação das ações da empresa desabou.



TCU vai investigar possível interferência de Lula na Petrobras

O corte dos dividendos extraordinários pagos pela Petrobras segue gerando polêmicas. Ontem, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o nível de influência do presidente Lula na petrolífera. “A opção por não pagar dividendos foi em sentido contrário à avaliação da área técnica da empresa, além de contrariar avaliações realizadas pelos conselheiros e pelo próprio presidente da estatal”, disse Lucas Furtado, subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU.



A rede de supermercados Dia começou a liquidar os produtos disponíveis nas 343 lojas que serão fechadas no Brasil. Segundo a empresa, os descontos serão oferecidos até o fim dos estoques. O grupo espanhol enfrenta dificuldades no país, onde atua há duas décadas. No ano passado, a operação brasileira teve prejuízos de R$ 830 milhões.



As praças de alimentação dos shoppings já viveram dias melhores. Com o crescimento do delivery e certo esgotamento da fórmula que combina comida rápida e barata, esses espaços enfrentam queda de público e de receitas para os restaurantes. Também pesa o fato de os shoppings não terem se recuperado plenamente da pandemia.



O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, lançou pela primeira vez um fundo criado com exclusividade para a plataforma. De acordo com a fintech, serão aceitos aportes a partir de R$ 100. A gestão do produto será feita pela Wealth High Governance (WHG), empresa especializada na administração de fortunas.



A rede de farmácias Raia Drogasil mudou sua marca corporativa para RD Saúde. Segundo a empresa, há um motivo principal para isso: a ideia é reforçar ao mercado que atua na promoção da saúde e do bem-estar, não se limitando ao varejo farmacêutico. Com isso, a identidade visual das bandeiras Raia e Drogasil será alterada.

