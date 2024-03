Não é difícil entender por que os investidores estrangeiros estão saindo em debandada da bolsa brasileira. A ingerência indevida do governo federal nos movimentos da Petrobras e da Vale assusta os acionistas e escancara o risco que é investir no Brasil. Em relatório, o banco americano JPMorgan destacou que as pressões políticas acabam por desanimar investidores. Isso explica por que os estrangeiros continuam retirando dinheiro da bolsa brasileira, a despeito do ciclo de queda de juros, que deveria atrair capital de risco. Em 2024, eles já sacaram R$ 21 bilhões do país – e o ano mal começou. Para efeito de comparação, a bolsa registrou em 2023 captação positiva de R$ 56 bilhões. Ainda mais chocante do que as interferências do governo federal nos rumos da Petrobras é a pressão política sobre a Vale, uma empresa de controle privado que deveria seguir o seu rumo sem dar satisfação aos políticos de ocasião.

Vivo aumenta aposta na automação residencial

A operadora de telefonia Vivo aposta na diversificação dos negócios. Para isso, a empresa está usando a capilaridade de sua rede formada por 1,8 mil lojas para popularizar a automação residencial. A vertical de casa inteligente é uma das áreas estratégicas para o crescimento da companhia, que no ano passado registrou aumento de 40% nas vendas de dispositivos como lâmpadas, câmeras e balanças inteligentes. A contratação de serviços de suporte e instalação aumentou 64% em 2023.

Carros elétricos dominarão mercado global em 2030

A supremacia dos veículos movidos a combustíveis fósseis tem agora data para acabar. Segundo estudo feito pela Agência de Energia Internacional (IEA), eles serão ultrapassados pelos modelos elétricos já em 2030 – a previsão anterior era 2035. De fato, a curva dos carros a eletricidade é ascendente. Em 2020, eles respondiam por 4% do mercado global de automóveis. Em 2023, o índice estava em 18%. A pesquisa também mostrou que a Noruega possui a frota mais eletrificada (88% do total) do mundo.

Estados Unidos apertam o cerco contra o TikTok

Segundo aplicativo de rede social mais baixo no mundo em 2023, o chinês TikTok enfrenta agora um desafio que poderá comprometer o seu poderio global: os Estados Unidos querem banir a plataforma. Um novo projeto enviado à Câmara dos Deputados do país argumenta que o TikTok é prejudicial aos jovens, vicia e não protege os dados de seus usuários. Se a iniciativa avançar, representará um grande baque. Cerca de 150 milhões de americanos utilizam a rede social frequentemente.

“O atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa, e sofre evidente e nefasta influência política”

Luciano Duarte Penido

Conselheiro independente da Vale, em carta de renúncia ao posto que ocupa na mineradora

R$ 10 bilhões

é quanto um grupo de grandes empresas que integram a iniciativa “Inovação Financeira para Amazônia, Cerrado e Chaco” pretende investir, até 2030, para financiar projetos de agricultura sustentável na América do Sul

Rapidinhas