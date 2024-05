crédito: Photo by Handout/Rio Grande do Sul/AFP

Centro histórico de Porto Alegre foi tomado pelas águas na pior inundação da história do Rio Grande do Sul

O mundo corporativo se mobiliza para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande Sul. O Banco do Brasil anunciou carência de até seis meses nos programas de crédito para empresas atingidas pelas chuvas. Além disso, as micro e pequenas companhias terão acesso a linhas de empréstimos com condições diferenciadas.

No varejo, o grupo Carrefour Brasil – que inclui as bandeiras Carrefour, Atacadão, Sam’s Clube Nacional – congelou os preços, até 31 de maio, de todos os produtos vendidos no estado. De seu lado, a Ambipar, multinacional brasileira de gestão ambiental, enviou helicópteros, caminhões e embarcações para dar assistência e socorrer as vítimas.

A seguradora Porto realizou operação parecida, enviando à região uma equipe de 10 socorristas especializados em situação de alagamentos, além de veículos de resgate como motos aquáticas. São exemplos notáveis que certamente ajudarão a aliviar o sofrimento de milhões de brasileiros.

Carros chineses avançam em ritmo lento no país

Nos últimos anos, muito tem se falado sobre o aumento da presença de montadoras chinesas no mercado brasileiro. De fato, a participação é crescente, mas ainda modesta. Os fabricantes da China responderam por 7% das vendas de carros e comerciais nos quatro primeiros meses, um percentual que, pelo menos por enquanto, não assusta ninguém. A BYD é a marca mais representativa, detendo 3% dos emplacamentos, segundo dados apurados pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos.



Estatal de Abu Dhabi desiste de fazer negócio que beneficiaria Braskem

A Braskem vive tempos difíceis. Enrolada com os passivos ambientais gerados pelo rompimento de uma mina em Maceió (Alagoas), a empresa se depara agora com a desistência da Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dhabi, para a compra da fatia que pertence à Novonor na petroquímica. Após o anúncio, as ações da Braskem desabaram na B3, a bolsa de valores de São Paulo. A Novonor, ex-Odebrecht, detém 38,3% do capital da Braskem, dividindo o controle da companhia com a Petrobras.



CazéTV fecha com dez patrocinadores para os Jogos de Paris



A CazéTV, criada pelo influencer Casimiro Miguel, se tornou um fenômeno do marketing esportivo brasileiro. O canal assinou com dez patrocinadores para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em 26 de julho. Entre as marcas que fecharam a parceria comercial estão nomes como Airbnb, iFood, Visa, Vivo e Volkswagen. De fato, a CazéTV está em alta. Recentemente, anunciou a transmissão da edição 2024 da Eurocopa, o principal torneio de seleções do Velho Continente.

Rapidinhas

O Itaú Unibanco teve lucro líquido recorrente de R$ 9,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representou um avanço de 3,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 15,8% na comparação anual. O resultado superou as expectativas dos analistas. Além disso, o banco também apresentou crescimento das receitas.

A arrecadação do setor de seguros cresceu 17% no primeiro bimestre de 2024 em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os dados foram apurados pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e não incluem a saúde complementar.

Um alerta para o mercado publicitário: o excesso de anúncios afasta consumidores. É isso o que diz uma pesquisa feita pela consultoria Accenture, que entrevistou 19 mil pessoas de 12 países, incluindo o Brasil. De acordo com o estudo, 74% dos consumidores desistem de fazer uma compra online se forem bombardeados por muitas propagandas.

Os shopping centers projetam aumento de 5% nas vendas para o Dia das Mães em comparação com a mesma data do ano passado. O estudo feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima a movimentação financeira de aproximadamente R$ 5 bilhões e o ticket médio de R$ 229 para as compras.

“A Inteligência Artificial tem um enorme potencial tanto para o bem quanto para o mal”

Warren Buffett,

bilionário americano, durante encontro anual com investidores

US$ 13,5 bilhões

é quanto o Mubadala Capital, fundo soberano de Abu Dhabi, planeja investir nos próximos 10 anos, no Brasil, em projetos de biocombustíveis