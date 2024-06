Até onde a cotação do dólar poderá chegar? Os prognósticos não são nada animadores. A moeda norte-americana está no nível mais alto desde janeiro de 2023 – ontem, fechou cotada a R$ 5,29 –, mas ela não deverá parar por aí. No ambiente externo, o cenário político turbulento na Ásia e Europa e a política monetária nos Estados Unidos são fatores que impulsionam o seu preço. No interno, as incertezas fiscais têm potencial para desvalorizar o real – temos visto este filme ao longo de 2024. Não será surpresa para ninguém, portanto, se o dólar continuar sua escalada nos próximos meses. Na verdade, os analistas e gestores do mercado financeiro começaram a rever suas projeções para o final do ano, sendo que boa parte delas considera o avanço do dólar um caminho bastante provável. Enquanto isso, o Ibovespa, o principal indicador da bolsa brasileira, segue ladeira abaixo, sem previsões de retomada no horizonte.

Nvidia ultrapassa Apple em valor de mercado

A americana Nvidia, líder global na fabricação de chips de inteligência artificial, alcançou um feito e tanto. Ontem, a empresa atingiu valor de mercado de US$ 3 trilhões, superando a Apple para se tornar a segunda companhia do mundo por esse critério, atrás apenas da Microsoft, avaliada em US$ 3,1 trilhões. A Nvidia é, de fato, um fenômeno corporativo, que não para de crescer do embalo do sucesso da IA. Para se ter ideia, há dezoito meses seu valor de mercado era de US$ 230 bilhões.

Justiça determina que Hotel Urbano reembolse clientes

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a agência de viagens Hotel Urbano reembolse clientes que compraram pacotes turísticos durante a pandemia, mas que não conseguiram realizar os passeios. “O quadro fático aponta para a ocorrência de várias ilicitudes com evidentes violações da lei com relação à esfera privada dos consumidores lesados e expõe uma situação preocupante”, escreveu o juiz. “Há uma enorme gama de consumidores afetados pelas atividades da empresa ré”, acrescentou.

CNI contesta Medida Provisória que trata de desonerações

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está indignada com a medida provisória editada pelo governo Lula para compensar as desonerações a 17 setores econômicos. Entre as mudanças, a MP limita o uso de crédito do PIS e da Cofins para o abatimento de outros tributos. “Chegamos ao nosso limite”, disse Ricardo Alban, presidente da entidade. “Nós somos um vetor fundamental para o desenvolvimento do país e vamos às últimas consequências jurídicas e políticas para defender a indústria no Brasil.”

0,5%

foi quanto recuou a produção industrial em abril versus março, segundo o IBGE. No acumulado do ano, contudo, o setor crescer 3,5%

Rapidinhas

A companhia aérea Latam lançará 1.750 voos extras no Brasil em julho. Considerando todas as rotas regulares, a empresa deverá operar, no período, 24 mil voos domésticos e internacionais – um salto de 5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A Latam projeta transportar 4,3 milhões de passageiros no próximo mês.

O consumo está em alta no país, conforme demonstrou o resultado do PIB no primeiro trimestre. Na próxima data forte para compras, ele seguirá em ascensão. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas na semana que antecede o Dia dos Namorados (6 a 12 de junho) serão 4,2% maiores do que um ano atrás.

Nunca o mundo produziu tantos ricos. Um relatório da consultoria francesa Capgemini mostrou que o número de “indivíduos de alta renda” – os que detêm pelo menos US$ 1 milhão em ativos financeiros – aumentou 5,1% em 2023 em relação a 2023. Foi o maior avanço da história. A fortuna dos que se enquadram na categoria subiu 4,7%.

A Reag Investimentos finalizou nesta semana, por valores não revelados, a compra da Empírica Investimentos. Não se trata de um negócio qualquer. Com a transação, a Reag passou a ser a terceira maior gestora de crédito do Brasil, com R$ 25 bilhões sob gestão. Em março, a empresa havia incorporado a gestora Quasar.

“A vida é curta demais para ser passada ao lado de pessoas que não são talentosas”

Jeff Bezos

Fundador da Amazon