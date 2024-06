No início do ano, a maior parte dos bancos, dos gestores de investimentos e dos economistas projetava que a Selic, a taxa básica de juros da economia, encerraria o ano abaixo de dois dígitos. Agora, contudo, o cenário é bem diferente. Na realidade, os analistas afirmam que não há mais espaço para novos cortes em 2024 – ou seja, a Selic ficará estacionada em 10,50% ao longo do ano. “Em meio às expectativas de inflação crescentes, atividade econômica resiliente e maiores incertezas doméstica e externa, entendemos que não há mais espaço para cortes adicionais de juros”, destacou o Itaú Unibanco em relatório. A escalada de preços, de fato, começa a preocupar, com piora das projeções para os próximos meses. Pela quinta semana consecutiva, os analistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central aumentaram suas estimativas para a inflação. A aposta é de que o IPCA encerre o ano em 3,90%, 0,9 ponto acima do centro da meta.

Com robôs, Mercado Livre

torna operação mais eficiente

O uso de robôs autônomos nos grandes centros de distribuição é um caminho sem volta. E por uma simples razão: ganhos de eficiência. Segundo o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, a tecnologia reduziu em 20% o tempo de processamento de pedidos no CD da empresa em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Há 100 equipamentos desse tipo em operação, mas deverão ser mais de 300 até o final do ano. Eles foram desenvolvidos em parceria com a chinesa Quicktron.

Âmbar Energia compra

termoelétricas da Eletrobras

A Âmbar Energia, geradora e comercializadora de energia do grupo J&F, comprou, por R$ 4,7 bilhões, ativos termelétricos da Eletrobras. O contrato prevê a transferência do controle de sete usinas localizadas no Amazonas, administradas pela Eletronorte, e uma no Rio de Janeiro, sob gestão de Furnas. Além disso, o acordo estabelece o direito de reaquisição de cinco usinas no Amazonas. Atualmente, a Âmbar é a quarta maior geradora de energia a gás do Brasil pelo critério de capacidade instalada.

Petrobras quer neutralizar emissões de gases de efeito estufa até 20250

O novo relatório de sustentabilidade da Petrobras traz uma meta audaciosa: neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Não será fácil. Embora as emissões de carbono na exploração e produção de petróleo pela empresa terem caído, elas ainda superam os números dos rivais. A petrolífera nacional emite, em seus processos, 15 quilos por barril de óleo equivalente (sistema conhecido no mercado pela sigla CO2e/boe). Para se ter ideia, a estatal norueguesa Equinor emite 7 quilos.



Rapidinhas

A agenda da sustentabilidade é cada mais importante para os consumidores. Uma pesquisa feita pela consultoria PwC em parceria com o Instituto Locomotiva constatou que 70% dos brasileiros das classes C, D e E não se importariam em pagar mais por produtos voltados para causas ambientais e sociais. Isso explica por que esses itens estão em alta.

Entre os dias 9 e 11 de julho, o Hospital Albert Einstein promoverá, em parceria com o Institute for Healthcare Improvement (IHI), a nona edição do Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas pelo site ihi.ensinoeinstein.com.

As vendas de cimento no Brasil caíram 5,6% em maio versus igual mês do ano passado, segundo o Snic, o sindicato do setor. É um resultado preocupante, já que o segmento funciona como um bom termômetro da economia. Para especialistas, as enchentes no Rio Grande do Sul e o abalo na confiança dos consumidores prejudicaram as vendas.

A John Deere, multinacional americana de máquinas agrícolas, retomou as opera&cced il;ões em suas três fábricas no Rio Grande do Sul, localizadas em Montenegro, Canoas e Porto Alegre. As plantas estavam paralisadas desde 2 de maio em decorrência do desastre no estado. A empresa não revelou o prejuízo gerado pela interrupção.



8,8%

É a queda acumulada em 2024 do preço médio do querosene de aviação vendido pela Petrobras para as distribuidoras. O recuo deverá provocar impactos no valor das passagens aéreas



“Precisamos mostrar para os investidores de longo prazo que podemos ter uma trajetória sustentável da dívida pública”

Roberto Campos Neto,

presidente do Banco Central