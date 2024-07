Vista aérea de armazéns de arroz inundados em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul

A agricultura gaúcha mostra notável resiliência após a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. A cultura do arroz, em que os produtores gaúchos respondem por 70% do total nacional, foi a primeira a mostrar bons resultados no pós-chuvas, e enfrentou com êxito o desafio logístico de escoar para o país a safra de 7,1 milhões de toneladas. Na aferição de maio, as inundações haviam comprometido só 1,6% da colheita.

No trigo, a produtividade cresceu impressionantes 77%, compensando com folgas a redução de 13% da área plantada. As safras de soja e milho foram as que mais sofreram perdas com a tragédia climática no sul em razão de uma dupla adversidade: estiagem no período do plantio, no ano passado, e as cheias de maio deste ano, na fase final da colheita.

Muitas lavouras foram abandonadas, com perdas totais. Estima-se um recuo de até 30% sobre as colheitas do ano passado. A produtividade caiu em até 62% em grandes áreas produtivas, conforme dados da Emater-RS.



VLI Logística planeja investir R$ 25 bilhões em ferrovia

A Ferrovia Centro-Atlântica transporta anualmente 40 milhões de toneladas de produtos brasileiros Divulgação

A VLI Logística, responsável pela operação da Ferrovia Centro-Atlântica, que liga o Sudeste ao Nordeste do país, abriu conversas com o governo federal para antecipar a concessão do trajeto. De acordo com o CEO da VLI, Fábio Marchiori, o objetivo da empresa é investir cerca de R$ 25 bilhões pelos próximos 30 anos de concessão. A Centro Atlântica é estratégia para a logística nacional. Por ela, passam todos os anos 40 milhões de toneladas de produtos, sendo a maior parte ligada à cadeia do agro.



Pesquisa: trabalho no escritório não aumenta produtividade

Desde o fim da pandemia, muitas empresas têm convocado seus funcionários para retornarem aos escritórios. Elas argumentam que isso melhora a produtividade e, portanto, seus resultados. Contudo, uma pesquisa global feita pela consultoria Leesman mostra que tal correlação inexiste. Segundo o estudo, que consultou companhias que atuam em diversos países, a quantidade de idas ao escritório não aprimora o desempenho e, na maioria dos casos, deixa os colaboradores insatisfeitos.



“As maiores distorções que existem hoje no Brasil estão no Judiciário e no Legislativo. Quanto mais privilégios, fica mais difícil governar o país”

Rubens Ricupero, diplomata, advogado e ex-ministro da Fazenda





Indústria da maconha pode gerar R$ 170 bi em negócios por ano

Qual seria o impacto financeiro da regulamentação da indústria da maconha do Brasil? A Associação Brasileira das Indústria de Cannabis (Abicann) fez a conta e estimou que a medida geraria, por ano, quase R$ 170 bilhões bilhões em negócios ao país, além de gerar 400 mil empregos e beneficiar 21 setores econômicos. A planta pode ser usada na produção de uma variedade imensa de itens, incluindo alimentos, remédios, como substituto do plástico e do concreto e na fabricação de fibras.





Rapidinhas

O uso de energia elétrica no Brasil avançou 7,3% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento realizado pela Empresa de Pesquisa (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia. O consumo residencial avançou 12% na mesma base comparativa, enquanto o industrial subiu 8%.

Os carros movidos a eletricidade não são os únicos que deverão provocar grande transformação na indústria automotiva. A partir do ano que vem, deverão começar a circular os primeiros veículos elétricos solares. A iniciativa é liderada pela empresa americana Aptera Motors, que pretende colocar no mercado ao menos 40 mil automóveis.

Números preliminares mostram que o mercado automotivo brasileiro terá um primeiro semestre para comemorar. A expectativa da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) é de que as vendas no período subam 15% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. E isso em um cenário de crédito caro.