Aguardado com grande ansiedade pelos economistas, o Relatório da Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao terceiro bimestre do ano não trouxe grandes surpresas. Conforme antecipado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi confirmado o congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 – o objetivo é que o limite de gastos, estipulado pelo novo arcabouço fiscal para o ano seja cumprido. A meta de resultado primário é zero, com intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo. O intervalo de 0,25 ponto corresponde a cerca de R$ 28,8 bilhões – no cômputo geral, o governo estima déficit de R$ 28,8 bilhões em 2024, portanto, dentro do limite exato para o cumprimento da meta. Como se vê, a situação fiscal do país não é nada confortável. Longe disso. Sem um amplo programa de cortes de despesas, e não apenas medidas pontuais, o Brasil não sairá do lugar.



Uber lança táxi-barco em São Paulo



A Uber iniciará na próxima sexta-feira os testes para um dos projetos de mobilidade mais ambiciosos do país: o transporte de passageiros pelo Rio Pinheiros, em São Paulo. O táxi-barco será inicialmente gratuito. Se o experimento for bem-sucedido, a Uber transformará o transporte de pessoas pelas águas em um serviço regular. Por décadas poluído, o Rio Pinheiros foi revitalizado na gestão João Doria à frente do governo paulista. O processo de limpeza consumiu R$ 1 bilhão em investimentos.



Brasileiros estão entre os que mais compram imóveis na Flórida



Que os turistas brasileiros invadem os Estados Unidos nos meses de férias, não é novidade. O que chama a atenção agora é o apetite por investimento imobiliário. Segundo o governo da Flórida, os brasileiros ocupam o terceiro lugar no ranking de cidadãos que mais compram imóveis no estado, atrás de canadenses e colombianos. Na lista das nações que mais gastam, contudo, ocupamos o segundo lugar, sendo que o Canadá é o líder. O valor médio desembolsado pelos brasileiros é de US$ 490 mil.



Pix promove mudanças para dificultar a ação de criminosos



O número elevado de fraudes envolvendo o Pix obrigou o Banco Central a agir. Ontem, a autarquia apresentou mudanças que deverão dificultar a ação dos criminosos. Entre as iniciativas estão a criação de limites para a realização de transações por smartphones não cadastrados e a obrigatoriedade de as instituições financeiras identificarem operações atípicas. De acordo com o BC, as novas medidas entrarão em vigor apenas a partir de 1º de novembro, porque há um período necessário para ajustes.



Rapidinhas



Em 2023, o Fundo Vale injetou R$ 74 milhões em iniciativas socioambientais, um aumento de 29% frente ao ano anterior. A organização apoiou 35 iniciativas e participou de quatro redes e alianças pela Amazônia. Ao todo, 41 mil pessoas foram beneficiadas pelos projetos. Os números serão apresentados no novo relatório de performance da empresa.



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou ontem o edital de seu primeiro concurso público em 12 anos. Serão 150 vagas, com salário inicial de R$ 20,9 mil. De forma inédita, o concurso reservará cota de 30% para pessoas negras – atualmente, apenas 15% dos funcionários são pretos.



A Embraer fechou acordos com os governos da Holanda e da Áustria para vender nove aeronaves militares C-390 Millenium, utilizadas principalmente para o transporte de cargas e tropas. Segundo a Embraer, o negócio permitirá parcerias dos dois países em atividades como treinamento e logística.



A Lojas Renner é a 22ª empresa mais sustentável do mundo, segundo ranking da revista americana Time. Outras quatro companhias brasileiras aparecem entre as 500 que se destacam na agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança: Bradesco (138º lu gar), Itaú Unibanco (384º), Banco do Brasil (433º) e Rede D’Or São Luiz (478º).



2,15%



é quanto crescerá o PIB brasileiro em 2024, segundo o Boletim Focus do Banco Central, relatório que calcula a média das estimativas de 100 instituições financeiras do país



“Eu sinto que estou diante da escolha entre um Partido Republicano forte, antiético, quase fascista e um Partido Democrata frágil, desonesto e enigmático”



Ray Dalio, bilionário americano e dono do Bridgewater Associates, um dos maiores fundos de investimentos do mundo