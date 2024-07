As fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) estão em queda no Brasil. Entre janeiro e junho de 2024, as operações desse tipo movimentaram R$ 105 bilhões, o que significou um recuo de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme levantamento realizado pela consultoria TTR Data. Taxas de juros elevadas e incertezas no cenário econômico no Brasil e no mundo diminuíram o ímpeto dos investidores por novos negócios e, em consequência, o mercado acabou esfriando. Como tem ocorrido nos últimos anos, o setor de tecnologia liderou as transações no país – 159 associações entre empresas do ramo foram feitas no primeiro semestre de 2024. Também como é tradição, os Estados Unidos foram os responsáveis pelo maior número de negócios fechados (77 no total). Para especialistas, o segundo semestre deverá ser um pouco mais movimentado, mas ainda longe de gerar grande entusiasmo nas corporações.



Aluguel residencial sobe muito acima da inflação



A julgar pelo valor do aluguel residencial, investir em imóveis voltou a ser um bom negócio. Segundo o Índice FipeZAP, os preços nas 25 maiores cidades brasileiras subiram 8% no primeiro semestre, muito acima do 2,4% medido pelo IPCA, a inflação oficial do país, no período. Os números surpreendem se forem considerados intervalos maiores de tempo. Nos últimos 12 meses, o aluguel residencial disparou 15% em Belo Horizonte e 18% em Brasília. A campeã dos aumentos foi Curitiba, com avanço de 21%.



Crescimento econômico baixo complica eleição nos EUA



Em meio à tensa campanha presidencial, os candidatos à Casa Branca enfrentam um desafio adicional: a perda de fôlego da economia. Um novo relatório divulgado pelo Federal Reserve (o banco central americano) coloca um grande ponto de interrogação para os próximos meses. “As expectativas para o futuro da economia são de crescimento mais lento nos próximos seis meses, devido a incertezas em torno da próxima eleição, política doméstica, conflitos geopolíticos e inflação”, apontou o documento.



Disney sofre com concorrência do YouTube



A concorrência com o YouTube faz mal para os canais por assinatura. O Disney Channel, direcionado para o público infantil, contabilizava 2 milhões de espectadores diários no horário nobre dos Estados Unidos há uma década. No ano passado, o número desabou para 132 mil. Se em 2014 o canal de Mickey e companhia estava entre os dez mais vistos nos Estados Unidos, agora ocupa a modesta 80ª posição. Enquanto isso, o YouTube não para de quebrar recordes de audiência entre os jovens.



Rapidinhas



Os exportadores de café faturaram alto na safra 2023/24. Segundo o Cecafé, entidade que reúne dados das vendas do segmento ao exterior, o Brasil enviou ao mercado internacional aproximadamente 47 milhões de sacas de 60 quilos. Trata-se de um avanço de 33% em comparação com a temporada anterior e do maior volume da história.



O Banco do Nordeste prepara o seu maior programa de financiamento para o agronegócio. A instituição prevê liberar R$ 21,5 bilhões no âmbito do Plano Safra, cifra 7% superior à desembolsada um ano atrás. Agricultura familiar e projetos voltados para tecnologia serão os focos das operações de crédito.



O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinará US$ 100 milhões – cerca de R$ 540 milhões – para o financiamento de projetos de conectividade digital e a ampliação da cobertura de banda larga fixa em municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. Segundo cálculos do BID, a iniciativa deverá beneficiar 2,5 milhões de pessoas.



A multinacional brasileira de tecnologia CI&T está entusiasmada com os rumos da economia. Tanto é assim que a empresa anunciou a intenção de contratar 1,2 mil funcionários no segundo semestre, elevando o seu quadro de pessoal em 20%. A CI&T tem crescido graças ao aumento expressivo da procura por serviços digitais.



R$ 120 bilhões



é quanto a indústria de alimentos vai investir no Brasil até o final de 2026, segundo projeção feita pela Abia, a associação do setor. A maior parte do valor será destinada para a construção, modernização e ampliação de plantas industriais



“Muitas empresas não têm sucesso após um tempo. O que elas fundamentalmente fizeram de errado? Negligenciaram o futuro”



Larry Page, cofundador do Google