No início do mês, o presidente Lula afirmou que é importante para o Brasil ter responsabilidade fiscal. Bastou isso para acalmar os mercados e eliminar um pouco do mau humor dos economistas com os rumos do país. No entanto, a defesa do equilíbrio nas contas públicas durou apenas duas semanas. Ontem, Lula voltou a defender ideias que parecem enferrujadas e fora de lugar. “Preciso estar convencido sobre a necessidade ou não de cortar”, disse o presidente ao ser questionado sobre o eventual contingenciamento de R$ 20 bilhões do Orçamento para o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. “Eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo o que eles tratam como gasto eu trato como gasto”, acrescentou, em entrevista à TV Record. Coincidência ou não, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, recuou ontem após onze altas consecutivas.



Smart Fit conclui compra da rede de academias Velocity



Depois de longa negociação, o grupo de academias Smart Fit comprou, por R$ 183 milhões, a Velocity, rede especializada em spinning. A Velocity possui 82 unidades no país, sendo 77 delas franquias, e seu faturamento anual está na casa dos R$ 35 milhões. “A aquisição da Velocity aumenta a complementaridade do portfólio de modalidades do segmento de estúdios da companhia”, disse a Smart Fit. A investida reforça a posição da empresa como a maior rede de academias do Brasil e a terceira do mundo.



Aeroporto de Porto Alegre funcionará de forma integral só em dezembro



Embora o Rio Grande do Sul esteja distante de voltar à normalidade após a tragédia das enchentes, algumas atividades retomaram a velha rotina, como o comércio e as indústrias nas regiões atingidas. No entanto, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, continua a ser um problema. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as operações no local serão retomadas em outubro, e apenas parcialmente. O aeroporto deverá funcionar de forma integral em dezembro.



Depois de demitir em massa, Tesla agora volta a contratar



Nos últimos dois anos, as maiores empresas do mundo lançaram programas de demissão em massa que resultaram no sumiço de milhares de empregos. Agora, o cenário começa a mudar. Depois de mandar embora 10% de sua força de trabalho no início de abril, a montadora americana Tesla abriu processo seletivo para contratar 800 funcionários. Há uma razão para isso: a empresa de Elon Musk quer reforçar seu time na área de inteligência artificial, o segmento mais pulsante da economia mundial.



A operadora de telefonia Vivo tem faturado com a sua vertical de serviços financeiros. Entre março de 2023 e março de 2024, produtos como empréstimo pessoal, consórcio de celular e seguros geraram R$ 425 milhões em negócios. Agora, a empresa passará a oferecer pix parcelado e antecipação do saque aniversário do FGTS.



As férias de julho começaram animadas no setor de transporte rodoviário de passageiros. A Buser, plataforma de intermediação e revenda de viagens de ônibus, projeta crescimento de 30% no volume de viajantes ao longo do mês em comparação com junho. Entre os destinos mais reservados estão Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.



A contratação do craque francês Kylian Mbappé pelo Real Madrid provocou um crescimento explosivo do número de frequentadores das redes sociais do clube. No dia do anúncio do negócio, o Instagram do Real ganhou 800 mil seguidores, mais do que em qualquer outra ocasião. Um único post sobre Mbappé teve quase 4 milhões de interações.



Os produtores brasileiros de laranja estão preocupados. Desde o final da pandemia, o consumo global do suco da fruta vem diminuindo. Nos Estados Unidos, principal mercado do mundo, as compras do produto caíram pela metade em comparação com o auge da crise de Covid-19, quando as pessoas buscavam itens mais saudáveis.



“Os líderes têm de sair de trás de suas mesas. Eles precisam ser curiosos, fazer perguntas, e aprender com os concorrentes e com os clientes”



Jamie Dimon, presidente há 20 anos do banco americano J.P. Morgan Chase



2,1%



é quanto o PIB brasileiro crescerá em 2024, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI). A projeção anterior era de 2,2%