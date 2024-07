Depois de um primeiro semestre para esquecer, os ativos brasileiros deverão ter um horizonte mais favorável nos próximos meses. A maior parte dos analistas e gestores de recursos colocam suas fichas na recuperação de preços das ações, ainda que alguns obstáculos persistam. Entre os fatores positivos está a provável redução das taxas de juros nos Estados Unidos, já a partir de setembro, o que beneficiaria o mercado de capitais brasileiro. No cenário interno, a aparente trégua nas críticas do presidente Lula ao Banco Central e a defesa da responsabilidade fiscal por parte do petista – uma mudança de tom que só ocorreu há alguns dias – formam o contexto que traz maior segurança aos investidores. “Dadas as mazelas dos últimos anos e o longo bear market (quando o mercado espera uma tendência de baixa) para boa parte dos ativos locais desde julho de 2021, quase nos esquecemos que notícias positivas também são possíveis”, escreveu a casa de análise Empiricus em relatório enviado a clientes.



Fiemg defende aumento de tributos nas compras em sites internacionais



Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, pediu o aumento da tributação das compras feitas pelos sites internacionais. A alíquota é de 20% sobre itens de até US$ 50. “Precisamos combater a concorrência desleal e garantir que as regras do jogo sejam justas para todos”, diz Roscoe, que também defende o combate mais efeito de importações com subfaturamento.



Bitcoin dispara após atentado contra Trump



O atentado contra o candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump provocou impacto na cotação das moedas virtuais. Para analistas, o ataque a Trump o tornou favorito na eleição de novembro. Como grande entusiasta das criptomoedas, o republicano estaria disposto a incentivar a circulação de bitcoins e afins – tanto é assim que, recentemente, a sua campanha começou a aceitar doações em criptomoedas. Desde sábado, quando ocorreu o ataque, o valor do bitcoin subiu cerca de 10%.



Xiaomi impulsiona vendas de smartphones no mundo



As vendas globais de smartphones subiram 6,5% no segundo semestre de 2024 versus os três primeiros meses do ano, segundo a empresa de pesquisa de mercado IDC. A sul-coreana Samsung manteve-se na liderança mundial, com 18,9% de participação de mercado, seguida pela americana Apple (15,8%) e pela chinesa Xiaomi. (14,8%). Segundo o estudo, o destaque do período foi a Xiaomi. Enquanto as vendas de Samsung e Apple cresceram pouco, a Xiaomi comemorou o avanço de impressionantes 27% dos negócios.



Rapidinhas



O programa da Receita Federal Remessa Conforme, que garante imposto de importação mais baixo para sites internacionais de comércio eletrônico, já contabiliza dez participantes – entre eles, gigantes como Amazon, Mercado Livre e Shein. A Receita informa que outras treze plataformas estão em processo de adequação para integrar a iniciativa.



A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de commodities do Brasil, concluiu a oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). É um negócio de peso: a empresa arrecadou R$ 1,09 bilhão e os recursos deverão ser usados para alongar dívidas.Os CRAs foram emitidos pela Virgo Companhia de Securitização.



A Mercedes-Benz transferiu o seu centro de distribuição de peças de Campinas (SP) para Itupeva (SP). Com isso, o novo espaço passa a ser um dos maiores CDs da empresa fora da Alemanha. O empreendimento será operado em parceria com a Penske Logistics e terá capacidade para armazenar cerca de 8 milhões de peças.



A Alphabet, dona do Google, deverá realizar a maior compra de sua história. Segundo o jornal americano “The Wall Street Journal”, a empresa está perto de fechar a aquisição da Wiz, startup especializada em segurança cibernética. Fundada em 2020, a Wiz é capaz de monitorar 230 bilhões de arquivos de clientes por dia.





“Por mais transparente, coerente e completo que eu tentei ser, é óbvio que o órgão regulador acredita que eu não fui tão consistente tecnicamente”



Sérgio Rial, ex-CEO do Santander e sócio da Crescera Capital, em entrevista ao podcast CBN Professional. Rial refere-se ao processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por expor informações da Americanas. Ele ficou 9 dias no cargo de CEO da varejista, alegando que desistiu de liderar a empresa ao conhecer as maracutaias nos balanços.



0,25%



Foi quanto cresceu a atividade econômica brasileira em maio versus abril, segundo o Banco Central. O indicador, considerado a prévia do PIB, decepcionou: o mercado projetava uma variação de 0,30% no mês.