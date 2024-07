Surfe e skate são os esportes olímpicos que mais atraem a atenção dos patrocinadores. Essa é a principal constatação de uma pesquisa feita pelo Ibope Repucon, que apontou os atletas preferidos pelas empresas. O campeão dos patrocínios é o surfista Felipe Toledo, apoiado por 16 companhias – entre elas, gigantes como Banco do Brasil, Oakley e Corona. A skatista Rayssa Leal é a segunda colocada no ranking, com um time de 13 empresas ao seu lado, como Louis Vuitton, Samsung e Vivo.



Abertura de empresas quebra recorde no Brasil



Em abril, 396,8 mil companhias foram abertas no Brasil, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Trata-se do maior número desde o início da série história do índice, em janeiro de 2010, além de significar um avanço de 33% em comparação com o mesmo mês de 2023.“O ambiente de negócios dinâmico e as políticas governamentais de apoio ao empreendedorismo têm estimulado a abertura de novas empresas”, afirma Cleber Genero, vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian. O executivo acrescenta que a transformação digital é outro fator que tem sido preponderante para empreender, à medida que reduz burocracias e a necessidade de capital inicial. A maior parte das firmas abertas enquadra-se no segmento de serviços (73% do total), seguido por comércio (19%). Quanto ao tipo de negócio, Microempreendedor Individual (MEI) destaca-se como a opção preferida (71%).

Presidente do Santander diz que governo vai fazer o certo

Poucos setores são tão críticos à agenda econômica do governo Lula quanto o financeiro. A dificuldade para cortar gastos, o desequilíbrio fiscal e os embates com o Banco Central são as justificativas para as críticas. Mas há exceções. “Continuamos acreditando que o governo vai fazer o certo”, disse Mário Leão, presidente do banco Santander Brasil, em conferência de apresentação de resultados. A instituição teve lucro líquido de R$ 3,3 bilhões no segundo trimestre de 2024.

Crédito imobiliário acelera no primeiro semestre

Os juros altos não têm sido um impeditivo para o avanço dos financiamentos imobiliários. No primeiro semestre do ano, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupanças, concessões de crédito no setor somaram R$ 149,4 bilhões, um acréscimo de 30% em relação aos seis primeiros meses de 2023. Como sempre, o crescimento foi impulsionado pelos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e pelo programa de moradia popular Minha Casa, Minha Vida.

8,4 milhões

de brasileiros passaram fome entre 2021 e 2023, segundo estudo feito por cinco agências das Nações Unidos. O número representa uma queda de 17% em relação ao triênio anterior, de 2020 a 2022

Rapidinhas

A Embraer informou, em conferência realizada na Farnboroug Airshow, feira aeroespacial na Inglaterra, que a demanda mundial por jatos e turboélices de até 150 assentos será de 10,5 mil unidades nas próximas duas décadas. O número representa o maior ciclo de encomendas da história e abre grandes oportunidades para a empresa brasileira.

A companhia vive momento positivo. Nesta semana, a Atech, uma de suas subsidiárias, assinou dois contratos com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para a modernização do sistema de tráfego brasileiro. Trata-se de um projeto que resultará em US$ 17 milhões em investimentos, ou quase R$ 100 milhões.

Os consumidores brasileiros deixaram o pessimismo para trás. Em julho, o Índice Nacional de Confiança Medido pela Associação Comercial de São Paulo atingiu 100 pontos pela primeira vez em seis meses – pontuações abaixo disso sinalizam mau humor. Segundo a entidade, o aumento da renda é uma das razões para a mudança.

A julgar pelo balanço da Tesla, as “7 Magníficas”, como são chamadas as big techs dos Estados Unidos, terão tempos difíceis pela frente. Com queda de 45% de seu lucro no segundo trimestre, a empresa de Elon Musk pode ter antecipado um cenário difícil. Não à toa, a cotação de ações de companhias como Meta e Nvidia desabaram ontem.

“Alguns indivíduos controlam mais recursos do que países inteiros e possuem programas espaciais próprios”

Presidente Lula

em crítica endereçada ao empresário americano Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla e X, durante reunião do G20